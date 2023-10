El cosplay: más que disfrazarse, un estilo de vida

Cuando Cynthia Osorio Cortés se dio cuenta que el mundo del anime, el manga, el k-pop y otros elementos de la cultura asiática se habían ganado su corazón, ya no había marcha atrás.

Tal es su pasión por este continente que en Spotify tiene su propio programa llamado ‘La Hora del Ramen’, dedicado exclusivamente a este mundo y en el que detalla minuciosamente temas de interés dirigido a esta comunidad.

También es reportera honoraria de Korea.net, una plataforma investigativa sobre las culturas coreanas en Colombia y directora de la revista Tok Tok News de HaneulSsem.

Para Cynthia OsCor, como es conocida entre sus seguidores, el mundo del cosplay siempre estuvo inmerso en su personalidad soñadora y artística, pero no se había arriesgado a intentarlo por los miedos que pasaban por su cabeza.

“El cosplay es personificar, es sentir la esencia del protagonista. No solo se adopta su vestimenta, también su personalidad y sus características, es una tarea difícil, de tiempo y paciencia, pero los resultados son extraordinarios”, señala.

Aunque ya había asistido a diferentes eventos que reúnen a diferentes sectores de esta colectividad, no fue sino hasta en la edición 2023 del SOFA (la feria más popular para los amantes de los videojuegos y el cosplay) que decidió por primera vez adoptar el papel de Shoto Todoroki, uno de los personajes de su anime favorito: My Hero Academy.

Esta decisión la tomó cuando se enteró que entre los invitados especiales se encontraba Yūki Kaji, cantante japonés y actor de doblaje de personajes infantiles y juveniles en animes de gran éxito, como Eren Jaeger en Attack on Titan, Clemont en Pokémon XY, Meliodas en Nanatsu no Taizai, Kanato Sakamaki en Diabolik Lovers y Sonic en One Punch Man.

“Fue una tarea maratónica, tenía menos de 15 días para buscar todo el vestuario (peluca, lentes de contacto, maquillaje) y caracterizar al personaje desde una mirada femenina, siendo lo más fiel posible a lo que el personaje es”, confiesa.

En medio de personajes famosos como los de Dragon Ball Z, One Piece y Kimetsu no Yaiba, Cynthia asistió a los pabellones más destacados, sintiéndose protagonista cuando otros fanáticos le pedían una foto o le piropeaban el traje, algo que la hizo sentir cómoda en medio de la multitud.

“Mi mayor miedo era el rechazo, creía que tal vez no iba a estar a la altura, pero desde el primer momento sentí que encajaba; estar rodeada por otras personas que comparten tu pasión es un sentimiento increíble, es algo que te da seguridad y te impulsa a repetirlo, lo más seguro es que en un futuro busque nuevos atuendos para asistir como otros personajes, este 31 de octubre voy a repetir el del evento”, asegura Osorio.

Una pasión en crecimiento

Para Stefania Pineda, la cultura geek, pop y gamer, se apoderan cada vez más de Cúcuta y el mayor ejemplo de ello son los diferentes eventos que se gestan a lo largo del año y que reúnen la gastronomía, las películas, los accesorios y todo lo relacionado con este mercado.

En su caso específico, el cosplay es uno de los más destacados, ya que según ella, este va más allá del simple disfraz para la fiesta de Halloween.

Al principio pensó que eran pocas las personas en la ciudad que tenían su misma afición. Sin embargo, se dio cuenta a través de eventos como el Galaxy-con o el MaGanime, que había una gran comunidad.

“La mayoría de cosplayer, por lo general, son quienes fabrican los trajes que usan en sus interpretaciones, más que todo para ahorrar dinero, ya que en algunas ocasiones las armaduras y trajes especializados son costosos y suelen superar hasta el millón de pesos fácilmente”, afirma Pineda.

Como comunicadora social, al momento de interpretar algún personaje, previamente lo acompaña de una labor de investigación, mencionando que “una cosa es disfrutar por entretenimiento y otra cosa es actuar”.

Pineda confiesa que la mayoría de sus trajes los combina con accesorios como lentes de contacto, pelucas e incluso algún tipo de arma, dependiendo del personaje, con los que aprendió a moldear gracias al ensayo y error.

Y aunque no ha tenido la oportunidad de asistir a uno de los eventos masivos que se organizan fuera de la capital de Norte de Santander, indica que la experiencia que tiene a nivel local la ha preparado para poder participar en un futuro cercano en estas categorías y optar por uno de los reconocimientos que se entregan a los ganadores.

En Cúcuta, Stefania es una cosplayer destacada, logrando personificar personajes como Yuroishi de Bleach, Freyja Wion de Macross Delta, Ahri de League of Legends, entre otros.

¿Qué es el cosplay?

Cosplay (costume play) se usó en un principio para hablar de una comunidad fanática del anime japonés que decidió ir más allá de ver a sus héroes en la televisión y el papel y decidió representar en cuerpo y alma a los personajes favoritos.

La acogida fue tal, que lo que empezó como un pequeño nicho se esparció por el mundo y ya no solo con el anime, sino con todo lo relacionado al entretenimiento geek y friki.

En Cúcuta, Andrés Jesús Camargo, organizador de MaGanime, lleva más de una década creando espacios para esta comunidad en el departamento, invitando a los seguidores a un lugar donde se puedan sentir seguros y expresar su fanatismo por la cultura otaku.

Aunque menciona que no es un trabajo fácil, su labor ha permitido el crecimiento de los fanáticos en esta área, evidenciándolo en el número de asistentes a este tipo de eventos, llegando incluso a más de mil personas en su última edición en 2023.

