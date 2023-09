Las hermanas, vidas carismáticas en lucha por mantener la vocación

Se requieren más monjas en la Iglesia



El padre William Aguilar, vicario de la Diócesis de Cúcuta, dice que en esta ciudad hay un buen número y buena aceptación de la Pastoral Vocacional. En la actualidad el Seminario cuenta con 76 jóvenes que están en proceso de formación como sacerdotes, de los cuales 10 están en año de pastoral, es decir están en una parroquia haciendo el año de trabajo, y 66 internos en el Seminario Mayor, y un grupo importante de 50 jóvenes que son los que cada año se promueven para iniciar el propedéutico para ingresar el seminario, “lo que representa un buen indicador que corresponde a las necesidades tanto de las parroquias como de la misma Diócesis”.

El sacerdote reconoce que en el caso de las religiosas el tema es muy distinto. En la Diócesis de Cúcuta existen 23 comunidades religiosas y la mayoría de ellas hacen proceso con la institución de Pastoral Vocacional, donde se aprecia que son pocas las jóvenes que ingresan a la vida religiosa.

“En ese proceso participan cinco o seis comunidades de las 23, porque las demás hacen como un trabajo más personal en los colegios, por ejemplo las Hermanas del Carmen Teresiano, que tienen su institución educativa y ahí mismo hacen promoción, así como las Hermanas del Santo Ángel”.

Hay otras comunidades como Nueva Vida y Madre Teresa de Calcuta, que no tienen colegios y se unen a la Pastoral Vocacional de la Diócesis para hacer esa promoción, pero el número de candidatas que deciden iniciarse en la vida religiosa es muy poco, debiendo adoptar un trabajo más personalizado visitando los pueblos y las parroquias para buscar nuevas aspirantes, que es más lento en el caso de las religiosa, reitera el padre Aguilar.



Explica que hay varios fenómenos que pueden incidir en la poca afluencia de mujeres que quieran ingresar a los conventos, uno es que si no se inculca desde pequeños el sentido religioso y vocacional, van creciendo los jóvenes sin ese sincretismo, entonces no asisten a misa, pocos participan en los grupos juveniles y demás actividades de la iglesia, y debido a esa situación en las familias no se ve favorecido el ambiente de sentido vocacional, lo que sucede más en las mujeres.

En los hombres es un poco más arraigado ese llamado por el trabajo que se hace en las parroquias, “porque por ejemplo el obispo de la Diócesis deja como tarea que cada parroquia debe buscar al menos dos candidatos para el seminario, y desde ahí el sacerdote va llevando un proceso directo con aquellos jóvenes que van aceptando el llamado de Dios, lo que ha dado buenos resultados”.

Las comunidades religiosas son 23 y la cantidad de monjas son más o menos 160, y se presentan comunidades que solo tienen cuatro, seis u ocho hermanas, tanto en Cúcuta como los pueblos que pertenecen a esta Diócesis. El número de sacerdotes diocesanos son 145 y los religiosos en la ciudad suman 22.

Hay un déficit de religiosas, porque hay comunidades donde la mayoría de las hermanas ya son de edad avanzada y pocas jóvenes, por lo que desde la Diócesis de Cúcuta se está haciendo un llamado vocacional a las jóvenes de la frontera a que atiendan esa convocatoria, dijo el padre Aguilar.