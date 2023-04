¿Por qué demandaron al alcalde de Cúcuta y al gerente de la Central de Transportes?

“No hay propuestas formales”

Yolanda Olarte, abogada y defensora de Derechos Humanos de los vendedores informales de la ciudad, explicó que, efectivamente, aunque las mesas de diálogo se desarrollaron, es falso que se hayan dejado en firme propuestas formales.

“Nosotros sí hemos hecho mesas de trabajo, pero eso no quiere decir que el problema ya esté resuelto. El gerente les cerró la puerta a los vendedores, porque no han tenido ninguna solución seria para los vendedores informales, les ha faltado voluntad y seriedad”, dijo Olarte.

La profesional manifestó que los vendedores están pasando todo tipo de necesidades, tanto económicas, como de salud y psicológicas, muchos hasta “aguantando hambre”, pues dependían exclusivamente de su labor dentro de la terminal y no reciben ninguna ayuda.

Olarte detalló que lo que buscan los vendedores es que se haga justicia, porque la alcaldía y la terminal están incurriendo en un fraude a una resolución judicial y los afectados son más de 100, es decir que es una problemática grande, además de que muchos son adultos mayores de 60 años.

Frente a las propuestas que según dice la terminal se han hecho, la abogada indicó que con respecto a la oferta de entregar los materiales de trabajo para que algunos vendedores ejerzan como lustrabotas, esta podría ser aceptada solo por algunos.

“Ellos aceptarían si se trata de una propuesta clara, pero es complejo porque no todos saben de ese oficio y muchos se han dedicado a vender otros productos, entonces hay que pensar en los demás”, añadió.

En cuanto a la propuesta de que tomen en arriendo algunos locales, manifestó que esto es casi imposible, porque la mayoría no cuenta con los recursos para empezar con un arriendo y viven del día a día, entonces “no es porque no quieran, sino porque no tienen”.

La abogada sostuvo que es importante que la administración municipal avance con la Política Pública para Vendedores Informales, pues hasta el momento solo se habla de una trazabilidad, pero nada concreto, especialmente con la asignación de recursos que se deben tener para poder reubicar a los ambulantes de toda la ciudad.

“Se ha hablado lo de la carnetización y eso se está haciendo con los vendedores informales de toda la ciudad, pero se necesitan recursos para reubicar a esta población”, apuntó la abogada.

Por ahora, será la Fiscalía General de la Nación quien determine si efectivamente la administración municipal y la Central de Transportes cometieron el delito por fraude a una resolución judicial.

