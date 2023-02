Riesgo estructural del Cementerio Central alarma al Ministerio Público

Impedidos

Si bien, la secretaria de Gobierno Municipal, Hidela Benitez informó en una oportunidad que el tema del muro se había resuelto por la vía administrativa y que el inspector de Policía ordenó que quien debía levantarlo era el propietario del predio que lo derribó cuando había una construcción en el 2021, ni el privado ni la Alcaldía se han hecho responsables.

La secretaria también manifestó en esa oportunidad que las medidas cautelares de la JEP les impiden realizar cualquier tipo de intervención en el Cementerio Central de Cúcuta, hasta tanto no se garantizara el resguardo de los cuerpos no reclamados o no identificados.

Lea aquí: Primera exportación de 66.000 pollos por puente Simón Bolívar ‘abre el camino’

Al respecto, la Procuraduría Municipal espera que todas estas barreras y dilaciones sean expuestas en la mesa de trabajo que convocarán, ya que de ser necesario elevarán la situación a instancias nacionales y ante la misma JEP, porque de esta manera se está exponiendo la vida de los ciudadanos.