Henry Pérez, el líder social de La Gabarra que se lo ‘tragó la tierra’

El martes 26 de enero de 2016 es una fecha inolvidable para Elibeth Murcia. Y no es por nada bueno. Ese día desapareció el hombre con el que llevaba siete años y ocho meses de relación sentimental: Henry Pérez Ramírez, quien era un líder comunal y social en el corregimiento de La Gabarra (Tibú).

A él se lo habría ‘tragado la tierra’, pues desde aquel día, nadie volvió a saber nada de su paradero. La última vez que alguien lo vio, fue cuando salió del casco urbano de esa población, enclavada en el corazón del Catatumbo, hacia su finca a 25 minutos, en el sector La Trocha Ganadera.

Apóyanos y suscríbete: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

La última llamada que Elibeth tuvo con Henry fue el lunes 25 de enero de ese mismo año, hacia las 8:45 de la tarde, en la que hablaron algunas cosas personales, entre ellas, que él quería radicarse en Cúcuta, porque en La Gabarra ya no se sentía bien.

Aunque la mujer presintió que algo malo iba a pasar, no le quiso decir nada a su amado esposo para no preocuparlo. “Ese lunes me llamó muchas veces y eso me preocupó, pero yo para bajarle a la tensión, lo molesté, diciéndole que tanta llamadera me hacía sospechar que de pronto tenía una mujer por allá y él me dijo: ‘gordita linda, si supieras que te amo demasiado’. Luego me indicó que se iba a dormir (…)”, después de eso, la pareja colgó para siempre.

En medio de lágrimas y la voz entrecortada, Elibeth recordó que le mandó un beso y quedaron de volver a hablar ese 26 de enero, pero Henry no llamó y luego ella recibió la que ha sido la peor noticia en su vida, al conocer que su esposo desapareció.

Nadie lo volvió a ver

Según la mujer, ese martes ella esperó que a las 6:00 de la mañana, Henry la llamara para hablar en el trayecto de su casa hasta la oficina donde trabaja, en el centro de Cúcuta, como lo hacían diariamente, pero eso no se dio. Entonces, ella le marcó, pero el celular estaba apagado, por lo que pensó que de pronto no tenía señal.

Lea también: Alias Porras, el terror de la comuna 8 de Cúcuta

Elibeth sintió algo extraño, pero prefirió no afanarse ni pensar en nada malo, solo decidió esperar y pensar que él estaría regando los cultivos de piñas y limones. Hacia las 7:30 de la mañana volvió a macarle al celular, pero seguía apagado.

La mujer se ocupó en su trabajo y a las 11:30 a. m., cuando llegó a su casa a hacer el almuerzo, recibió una llamada de su hermana preguntándole si ya había hablado con él. “A mí se me hizo muy raro y en ese momento ella (hermana) me dijo: ‘entonces Henry está desaparecido’ (…)”.

En ese momento Elibeth quedó en silencio, tomó aire y decidió llamar a un vecino de la finca donde se quedaba su esposo, y el hombre le comentó que ese día a las 4:00 de la madrugada, Henry salió a regar los cultivos.

Al escuchar eso, la mujer de inmediato se imaginó lo peor y decidió salir hacia La Gabarra para ir en busca de su esposo, pero luego de varios días de recorrer la zona y de hablar con una y otra persona, nadie le entregó información certera. A partir de ahí y hasta hoy, que ya se cumplen siete años y casi dos meses de esa desaparición, no se sabe qué pasó con Henry Pérez.

Aunque La Opinión buscó información por parte de la Policía de Norte de Santander y el Gaula, sobre este hecho, nadie quiso hablar.

¿Qué hay detrás de la desaparición?

Según comentaron algunos habitantes de La Gabarra, ese martes, muy temprano en la mañana, ‘Chucho madre’, un presunto integrante de las extintas Farc, habría llamado a Henry para preguntarle si por la zona había Ejército, a lo que él le dijo que no. Entonces él le indicó que debían encontrarse para hablar sobre una situación que estaba pasando.

Le puede interesar: Mujeres en el Catatumbo: ¿un instrumento de guerra?

Aunque al líder comunal no le gustó mucho la llamada y la citación, habría decido ir a ver qué pasaba. Luego de eso, nadie volvió a saber nada de Pérez Ramírez.

“Al parecer, Henry le dijo a un obrero, que lo acompañaba, que se regresara para la finca, porque iba a cumplirle la cita a ‘Chucho madre’. Él pidió que le guardaran desayuno, pero al ver que no llegaba, se fueron a buscarlo por todas partes de esa zona y nunca apareció”, indicó una fuente de La Gabarra, que pidió reserva de su nombre por seguridad.

Varias personas fueron a la finca del líder comunal y encontraron la fumigadora, el sombrero y la linterna que cargaba Henry, pero de él no había ni un solo rastro.

Una mina

Hoy, siete años y casi dos meses de esta desaparición, se ha conocido que el también líder social habría denunciado la explotación ilegal de una mina de oro muy cerca del casco urbano de La Gabarra, donde estarían contaminando un riachuelo que surtía a varias fincas, y que por ello recibió amenazas, pero Henry no creyó que pasaría a mayores.

Por eso, hay quienes creen que Pérez Ramírez fue asesinado y sepultado en una fosa cerca de su finca, pero ningún grupo armado ilegal lo ha querido aceptar. Mientras que hay alguna información certera, su esposa seguirá buscándolo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion