Los gaitanistas vuelven a 'sembrar' terror en la zona rural de Cúcuta

Eln sigue presente en el territorio

El Eln también sigue firme allá, manteniéndose con el cobro de extorsiones y manejando negocios ilícitos como el narcotráfico, comercialización de armas, el paso por las trochas y controlando el contrabando de productos colombianos que entran a Venezuela.

Y precisamente por lo que viene pasando, otro labriego de esa zona también señaló que en estos momentos la situación por ese territorio es complicada porque están reteniendo gente para investigarla, tanto los gaitanistas como los elenos.

Las personas también creen que posiblemente se podría dar una alianza entre algún frente de la disidencia de las Farc y los gaitanistas, pues saben que deben enfrentarse con el Eln para quedarse con esa zona y así también podrían entrar hacia el Catatumbo para volver al manejo de las plantaciones de coca.

Algunos cultivadores de hoja de coca señalaron que por ahora no han podido resembrar y las hectáreas que les quedan le están sacando producción, pero la venta de la base de coca cayó y las ganancias que obtuvieron hasta finalizar 2021 no regresaron. “Eso ya dejó de ser un buen negocio, ahora se convirtió en un problema”, recalcó un campesino.

“Y lo más preocupante es que el Eln tampoco se va a dejar, por ahí ya se escucha que están llegando más guerrilleros a este territorio. Mejor dicho en cualquier momento por acá se puede armar un enfrentamiento, donde no van a respetar a nadie y cualquier persona va a ser asesinada”, manifestó otro habitante de ese sector.

Agregó: “por el casco urbano de Aguaclara se están viendo hombres muy raros, que no son de la zona. Hay quienes dicen que unos son de los gaitanistas y otros del Eln, la vaina se está complicando y lo peor de todo es que por acá no viene ninguna autoridad, por lo menos, el martes (pasado) invitamos al Personero de Cúcuta para que nos acompañara a una reunión con la comunidad y nos dijo que no podía porque le preocupaba la seguridad, entonces imagínese eso, ahora cómo estamos nosotros”.

También se conoció que el Eln ya dio la orden de que quienes sean familia o allegados de los integrantes de los gaitanistas y que viva en Puerto Santander o sus alrededores, debían abandonar ese territorio porque los iban a matar, como ya ha sucedido. Y es que este grupo armado tendría una lista con fotos de esas personas que tienen nexos con las Agc.

¿Qué están haciendo las autoridades?

Aunque Policía y Ejército ya tienen conocimiento de lo que viene ocurriendo en esa zona de Cúcuta y el área metropolitana, no creen que los gaitanistas estén tan fuertes y que cuentan con toda esa cantidad de hombres en armas.

“Esos criminales están muy golpeados, de pronto si deben haber varios de ellos. Lo que pasa es que andan de civil y siempre se mueven en motos, entre cuatro o cinco. Asustan a la gente porque se la pasan armados, pero cuando nuestras tropas llegan a la zona, ellos se camuflan entre la comunidad y como nadie denuncia algo, es muy difícil hacer algo”, señaló el coronel Ángel Fernando Carvajal Rojas, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército.

El alto mando militar también sostuvo que por ese territorio tienen un grupo de uniformados del Grupo de Caballería Mecanizado N° 5, General Hermógenes Maza. Sin embargo, la comunidad dice que los soldados no se ven por ningún lado y que siempre permanecen sobre la vía principal Cúcuta-Puerto Santander.

Asimismo, el coronel Carlos García, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), sostuvo que sus hombres vienen adelantando un trabajo de vigilancia y control en la zona rural de Cúcuta, Puerto Santander y El Zulia.

“Los policías tienen la orden de hacer presencia en estas zonas para no permitir que se sigan cometiendo delitos, además, deben estar siempre del lado de la comunidad para prestar mayor seguridad”, afirmó el oficial.

Los dos altos mandos del Ejército y la Policía no creen que por ese territorio este ‘Chiquito malo’, pues consideraron que se pondría en mucho riesgo con la presencia del Eln, que tiene un dominio extenso por toda la zona de frontera.

Según las autoridades, quien hoy está comandando esa estructura que se hace llamar frente Luis Orlando Padierna, de las Agc, es Wilfredo de Jesús Torres Gómez, alias ‘Necoclí’, quien fungió como líder de Los Rastrojos hasta 2019, cuando fue capturado en Carabobo (Venezuela), pero el año pasado recobró la libertad.

“Sabemos que por encima de ‘Necoclí’ estaría alguien a quien le dicen ‘Lapíz’, pero en estos momentos no está en la zona porque lo mandaron a llamar a Urabá”, comentó una fuente judicial.

Pero hay fuentes de inteligencia que manifestaron que las Agc si estarían reagrupándose y tratando de hacer una alianza con otra estructura armada para combatir al Eln, porque quieren dominar esa zona de frontera y que colinda con el Catatumbo.

“Vea hay un punto muy claro, ‘Chiquito malo’ estaba en Urabá, pero parece que se vino para el Magdalena Medio a ganar terreno y también se metió a esta zona de Norte de Santander, porque está expandiendo su dominio, además, quiere demostrarle al Gobierno que tiene un poder muy fuerte y que por eso deben tener el proceso de ‘Paz total’”, argumentó la fuente.

Y esa información de la supuesta presencia de ‘Chiquito malo’ en esta zona se estaría haciendo muy fuerte porque hay personas que aseguran que los gaitanistas tienen un jefe muy custodiado. “Nosotros vemos que uno de esos tipos se mueve como con 40 escoltas, donde llega se ve esa cantidad de hombres uniformados y ‘armados hasta los dientes’, cuando se dirigen a él, lo hacen diciéndole patrón”, comentó un campesino.

Agc en la ‘Paz total’

Precisamente, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia están entre las organizaciones criminales que le dijeron al presidente Petro que querían negociar la ‘Paz total’ en el país, por eso hoy gozan de unos beneficios por parte de las autoridades.

Pero eso, según expertos en seguridad, lo que ha provocado es que esta organización ilegal se esté fortaleciendo y haciendo una expansión como lo que ocurre en estos momentos.

“A pesar de las denuncias que se están haciendo por lo que ocurre en la zona rural de Cúcuta, Puerto Santander y El Zulia, las autoridades no pueden adelantar ningún operativo, pues se podría tomar como un sabotaje al proceso de paz que busca el Gobierno Nacional. Si la Policía o el Ejército quieren adelantar algo contra los gaitanistas o el Eln, debe pedir permiso ante el Ministerio de Defensa. Lo único que pueden hacer es esperar a ver en la calle a alguno de ellos que tenga orden de captura, para detenerlo, de resto nada más”, contó una fuente judicial.

Y es que hasta el momento ni policías ni militares tienen un protocolo fijado para situaciones como estas. “Acá estamos confundidos, porque si no actuamos entre nuestras funciones podemos estar cometiendo una omisión, pero si hacemos algo que afecte los procesos de paz, nos pueden hasta sacar de la institución”.

Wilfredo Cañizares aseguró que, “esta organización ha avanzado en unos acuerdos con el gobierno del presidente Petro, para la firma de un cese de hostilidades, pero estos hechos que vienen pasando son supremamente graves y lo que estamos requiriendo del Gobierno Nacional son respuestas que van dirigidas a la política, seguridad y paz”.

Añadió: “entonces lo que queremos saber es si las Autodefensas Gaitanistas de Colombia tienen realmente una voluntad del cese de hostilidades, que debe centrarse principalmente en cesar las acciones contra la población civil, que es lo que no se detiene en el área rural de Cúcuta y Puerto Santander”.

