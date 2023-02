Niño cucuteño se entrena con el Breccia de Italia

El fútbol históricamente se ha caracterizado por ser el “deporte de las multitudes”, sea por afición y por practicantes.

En estos tiempos y con estrellas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, deportistas mediáticos, son miles de menores de edad que sueñan ser como ellos y algún día jugar a nivel profesional en Europa.

Pero para eso se necesitan años de disciplina, trabajo, dedicación, amor, pasión por este deporte.

El cucuteño Juan Sebastián Urbina Villamizar, de 7 años, es de esos pocos talentos innatos que brota la tierra cada diez o 20 años, pero según su mamá, Kelly Villamizar, él nació con ese don para jugar al fútbol.

Toda una sorpresa

Hace tres años, Kelly viajó a Breccia, Italia, donde reside su mamá, buscando una mejor calidad de vida para ella y su hijo Juan Sebastián.

La mujer trabaja en diversas labores, rebuscándose la vida, y estando allá, inscribió a Juan Sebastián en la escuela de fútbol San Luigi Gonzaga, donde aprendió a dar sus primeros puntazos al balón.

“A mi hijo desde pequeño siempre le ha gustado jugar al fútbol y estando acá se nos dio la oportunidad de ingresarlo a una escuela, la San Luigi Gonzaga en la que lleva dos años entrenándose y el año pasado lo vieron del Breccia y lo han convocado para iniciar entrenamientos con ellos, pero entrena con los dos clubes”, afirmó la mamá de Juan Sebastián.

Según Kelly, Juan Sebastián entrena un día con el Breccia y otro con la escuelita y lo que les llamó la atención al equipo es su destreza para jugar y sobre todo, a pesar de su corta edad, es la disciplina para hacer las cosas, además de jugar bien y ser respetuoso.

Un niño soñador

Juan Sebastián se desempeña como mediocampista derecho, con buena técnica y manejo de la pelota.

De pocas palabras y un poco tímido, ‘Sebas’, como le dicen de cariño, cursa segundo de primaria y asegura que siempre le ha gustado el fútbol y quiere ser como Lio Messi, su ídolo.

“Me gusta jugar mucho al fútbol, desde pequeñito siempre he llevado un balón para jugar porque sueño con ser profesional”, expresó el niño.

Agregó: “cuando llegamos aquí le dije a mi mamá que quería jugar fútbol y cuando me llevaron la primera vez no me recibieron, porque tenía cinco años, que tenía que esperar a cumplir los seis. Luego cuando ya los cumplí, estaba emocionado por entrenar, pero de nuevo me dijeron que no, que a los siete, hasta que me aceptaron (en San Luigi Gonzaga) y ahí vamos comenzado”.

Asimismo, recordó que, “venimos a la escuela donde estoy, me hicieron dos pruebas y después me aceptaron. Estoy muy contento por eso”.

El niño cucuteño dice que cuando fue visto por los veedores del Breccia, sintió una gran alegría y orgullo.

“Me sentí feliz, me dio orgullo, es un club grande de Italia y quiero ser un jugador profesional”, confesó, la promesa futbolística.

‘Sebas’ dice que entrena los martes con su escuela San Luigi Gonzaga, de 4:00 a 6:00 de la tarde, y los jueves con el Breccia, entidad que, según su mamá, tiene una alianza estratégica para formar jugadores.

La carrera del pequeño apenas está iniciando y desde ya se ha propuesto como meta que en diez años se ve jugando en el Inter de Italia y con la selecciones menores de Colombia.

“Mi sueño es ser profesional y ser el mejor del mundo”, expresó el cucuteño.

Sin duda, su mamá es la más feliz por las vivencias de su hijo, lo que él siente por el deporte y el cambio de vida y sobre todo el orgullo que un equipo como el Breccia se haya fijado en su talento.

“Para mí como mamá es una emoción y una sensación grandísima, no a cualquiera le convocan el hijo para entrenar con un quipo tradicional como el Breccia. En el poco tiempo que lleva, lo han puesto de titular, ha hecho sus goles, eso para mí es emocionante. ‘Sebas’ es un niño que se deja enseñar, comprende con facilidad, es compañerista, los míster (entrenadores) me lo quieren mucho y nos sentimos orgullosos de que el Breccia lo haya escogido”, afirmó Kelly.

