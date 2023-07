Al rojo vivo está la definición del aval de Cambio Radical para la Alcaldía de Cúcuta

Desbandada

Y si bien la decisión sobre el aval no está tomada, la posibilidad de que no sea Jácome el favorecido ya empieza a generar consecuencias para los intereses de Cambio Radical.

Resulta que tanto el representante Jairo Cristo como el exalcalde Ramiro Suárez decidieron retirar a sus candidatos de las listas de Cambio al Concejo de Cúcuta y la Asamblea, y en su lugar los van a ubicar en las del Partido de la U.

Nombres como los del exconcejal Eduardo Gerardino Mandón, que estaba en campaña por un cupo en la corporación departamental, ahora disputará un espacio en el cabildo municipal.

Entre tanto, Vanessa Arenas, exdirectora del Sisbén, y Jimena Camacho, quienes hacen parte de la organización política del exalcalde Ramiro Suárez, también salieron de los listados de Cambio Radical. En total serían siete los aspirantes que ya no harán parte del proyecto de este partido.

Esto, en consecuencia, le hace las cosas más difíciles al partido de Vargas Lleras, puesto que de cuatro concejales que tienen actualmente, solo lograrían consolidar una curul en el siguiente periodo, toda vez que los votos no les alcanzarían para pelear por dos escaños, teniendo en cuenta que solo Oliverio Castellanos y Albert Casadiegos quedarían en la competencia por la reelección, pues ni Nelson Ovalles ni Carlos García Alicastro participarán en la nueva contienda, y la lista no sería tan fuerte.

Ante este panorama, muchos culpan al senador Edgar Díaz de la debacle que podría tener el partido en las próximas elecciones, especialmente en lo que al Concejo respecta.

Sin embargo, el dirigente ha dicho que si Suárez y Cristo sacan a sus candidatos, es porque en realidad no pertenecen a Cambio Radical.

“La directriz que hay por parte de Germán Vargas Lleras es que construyamos partido, un partido que en este momento es oposición al Gobierno y si hay gente con la que no se puede contar, porque no van a ser de Cambio, entonces es mejor no tenerlos. Eso demuestra que nunca han estado con Cambio, sino que persiguen otros lineamientos y para nosotros es complejo”, dijo.

Y agregó: “Es más, yo prefiero tener un solo concejal en Cúcuta y no tener cuatro o cinco que no son de Cambio”.

La puja está servida y todavía queda una semana para definir quién será el acreedor del aval y qué efectos traerá esto para la contienda que se avecina.

