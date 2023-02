No podemos dar un cambio de la noche a la mañana: Jairo Cristo sobre reforma a la salud

El representante considera que uno de los aspectos urgentes es fortalecer el hospital público para que pueda competir, pero hacer claridad también en que los privados sí van a tener oportunidad en la nueva estructura que se plantea.

“La reforma no se puede centrar en si se acaban unas entidades o no. La reforma tiene que ir más allá, pensar en el colombiano de a pie, en aquella persona que no tiene una voz cuando requiera una UCI. Lo más importante de un proyecto de ley es humanizar la salud. Dejarla de mercantilizar y volver a una salud humana”, sostuvo.

En ese sentido, para el congresista, se ha dado un muy mal mensaje a los colombianos al mirar la salud única y exclusivamente desde el punto de vista financiero.

“Se mira solo desde el punto de vista de quién va a manejar los recursos, pero el sistema no puede ser solo financiero. Se debe centrar en la salud de los colombianos y a eso es a lo que le vamos a apostar en el estudio de la reforma una vez sea presentada”, planteó.

Hacia dónde debe apuntar

Teniendo en cuenta la anterior reforma que fracasó en el Congreso, Jairo Cristo considera que la nueva iniciativa debe partir de que el Estado colombiano no es completamente eficiente.

“Cuando hablamos con la ministra de que si se va a volver nuevamente al Seguro Social, ella ha sido clara en que los particulares también van a participar. Las clínicas no van a desaparecer por la reforma, porque los particulares de una u otra manera han participado en los niveles de alta complejidad y el Estado no puede hacer un borrón y empezar de cero”, manifestó.

Dijo que una vez tengan en sus manos el texto de la reforma a la salud también será necesario ver cómo se puede ir evolucionando en los aciertos de la Ley 100 y aseguró que no se puede dejar de lado la Ley Estatutaria de Salud.

“Tenemos que revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para ver de qué forma se hace diferencial, porque no es lo mismo una UPC para los bogotanos, antioqueños o caleños, que para la gente de El Tarra o de La Gabarra”, dijo el dirigente cucuteño.