¿Se repetirá la elección de mesa directiva en el Concejo de Cúcuta?

El arranque del nuevo periodo en el Concejo de Cúcuta y en varias ciudades del país comenzó más agitado de lo normal y promete una batalla legal de largo aliento.

La razón: la elección de las mesas directivas y una aparente violación al Estatuto de la Oposición, que nació en 2018 con el propósito de garantizar derechos a las organizaciones políticas contrarias a los gobiernos de turno.

Aunque dicha norma establece claramente que los partidos y movimientos políticos declarados en oposición y con representación en la respectiva corporación pública tendrán participación en, al menos, una de las posiciones del cuadro directivo, en Cúcuta, el concejal que terminó segundo en la pasada elección de Alcaldía, Leonardo Jácome, alega que ese derecho no se le respetó.

Y es que como lo contó La Opinión la semana pasada, en una maniobra muy particular, el Centro Democrático decidió, sorpresivamente, declarase en línea opuesta a la administración de Jorge Acevedo y postular candidato a la primera vicepresidencia de la corporación, resultando elegido, con el apoyo de las mayorías, el concejal Carlos Dueñas.

Esta jugada dejó sin ninguna posibilidad a Jácome, quien en representación de su movimiento Cúcuta Avanza, también se declaró en oposición al alcalde Acevedo, su contrincante en la pasada contienda democrática.

La movida del uribismo fue duramente criticada por el exaspirante a la Alcaldía, quien alega que el Centro Democrático no puede ser oposición, cuando tiene representación política en el nuevo gobierno municipal y participó en la elección del presidente del Concejo, que es cercano al mandatario local.

“Lo de aquí era evidente, porque no querían que yo estuviera en el proceso de la personería, porque sabían que les iba a ventilar todas las irregularidades que están haciendo. Si yo estaba en la mesa eso iba a implicar una mayor veeduría al tema y yo no iba a permitir el yo me elijo, tú me elijes”, cuestionó Jácome.