¿Qué llevaba la ceniza que quemó a estudiantes de Chinácota?

En Chinácota todos se preguntan lo mismo ¿Por qué los estudiantes del colegio San Luis Gonzaga resultaron quemados con la ceniza el miércoles?, y dicha respuesta podría durar unos 20 días, pues una muestra de la mezcla que fue aplicada a cerca de 800 estudiantes, docentes y directivos de la institución educativa será analizada por el Instituto Departamental de Salud (IDS).

El pasado miércoles, como todos los años, el estudiantado entre los grados 1 y 11 se dieron cita en el coliseo de la institución educativa para recibir la eucaristía de la iglesia católica y recibir la señal que marca el inicio de la cuaresma, una señal que aún perdura en algunas de los frentes de los estudiantes y docentes, pues les dejó una marca que no se sabe cuánto durará.

La Opinión se desplazó hasta la institución educativa ubicada en el barrio El Dique, allí nos atendió el rector José Gregorio Bautista Rico, quien al igual que padres de familia, docentes, directivos y la comunidad chitarera no se explica cómo la celebración católica llevó a que su colegio fuese noticia nacional.

Cabe destacar que la ceremonia se llevó a cabo con cerca de 800 personas, pues de los 910 estudiantes, 57 de secundaria y 47 de primaria no profesan la fe católica, por lo que no hicieron parte de la celebración. Según el rector, para el desarrollo de esa actividad, la institución educativa es un mediador para que la Arquidiócesis de Nueva Pamplona cumpla con la ceremonia.

“Terminada la celebración eucarística empiezan las manifestaciones de picazón, ardor, comezón en la frente por parte de los estudiantes, docentes y los administrativos, ante esa situación inmediatamente la institución educativa activó una ruta para la atención. Nos sorprendió que se haya presentado ese tipo de situación, porque no es para nada común que la ceniza llegue a ocasionar alguna reacción no favorable en la piel de las personas”, mencionó.

Uno de los docentes afectados, quien pidió no revelar su identidad, señaló que efectivamente después de unos 30 segundos de la aplicación de la ceniza, y tras persignarse, empezó a sentir varios efectos como si se tratase de una crema caliente.

“Sentí que me quemaba, fue como cuando uno se echa una crema relajante muscular pero es muy fuerte, eso fue casi que instantáneo, y así varios estudiantes y docentes no sabíamos qué hacer, pues la señal de la santa cruz en la frente es un símbolo que no podemos quitar así por así”, reveló.

Según el rector, tras la emergencia, primeramente se llamó a las autoridades sanitarias como Salud Pública y la ESE Hospital Regional Sur Oriental, y posteriormente se procedió a lavar la frente de los afectados.

“Algunos no presentaron afectación, otros tenían lesiones leves, y otros mayor afectación como ampollas, enrojecimiento de la piel en donde fue impuesta la ceniza”, complementó Bautista Rico.

¿De dónde procedía la ceniza?

Ante la situación, el rector radicó un oficio dirigido a monseñor Jorge Alberto Ossa Soto, solicitando varias explicaciones que como institución educativa no se puede entregar porque se desconoce la información, por lo que están a la espera del pronunciamiento de la Arquidiócesis.

Dentro de este oficio, se asegura que el presbítero que adelantó el procedimiento, Reinaldo Pinto Colmenares, indicó que la ceniza fue adquirida por el párroco de la capilla de San Miguel Arcángel en Pamplona.

“Según los indicado, la ceniza fue elaborada por las hermanas Clarisas de Pamplona y el material se obtiene de la palma bendita, esa la información que el padre Reinaldo nos entrega sobre esta situación”, aseguró.

Una fuente que estuvo en el momento de proceder con la marcación de la ceniza mencionó que este material venía en unas papeletas y fue mezclado solamente con agua bendita, por lo que llamó la atención la reacción que dejó en la piel.

Desde el colegio también solicitaron que la Arquidiócesis esclarezca de donde viene la ceniza, cuáles son los componentes, cuales son los parámetros y estándares de calidad que se verifican y se cumplen para imponerla a los feligreses.

Finalmente, se solicita un examen de laboratorio para saber cuáles son los motivos o las condiciones físico químicas u otros factores que llevaron a la reacción ocasionada por la ceniza que dejó lesiones en la piel de aproximadamente 800 personas, en su mayoría niños y adolescentes.

Analizarán muestras

En diálogo con Jarrison Pabón Morales, coordinador de la Oficina de Salud Pública de Chinácota, mencionó que al acudir al colegio se caracterizaron los estudiantes por el tipo de lesión, clasificando a 50 de ellos que presentaron desde heridas leves hasta quemaduras de primer grado, aunque cerca de 200 solicitaron permiso para abandonar las clases antes de la hora de salida.

“De esos 50 estudiantes clasificados, se hizo una valoración inicial y acudieron al servicio de urgencias del hospital 11 estudiantes, 7 de ellos fueron valorados por el médico y tres recibieron medicamentos como diclofenaco, Dexametasona y a los otros cuatro solo les aplicaron vaselina”, aseguró.

Ante la situación, en el municipio se solicitó suspender la aplicación de la ceniza procedente de Pamplona a los estudiantes de otras instituciones educativas, así como los feligreses que acuden a las iglesias del municipio.

Finalmente, se conoció que las muestras de la ceniza fueron enviadas al laboratorio del Instituto Departamental de Salud (IDS), a fin de ser analizadas, cuyos resultados se conocerán dentro de 20 a 30 días.

“Nosotros tenemos muestras de la ceniza que había en el lugar de los hechos, igualmente otra papeleta sin preparar, en estos momentos estamos a la espera de que el laboratorio del IDS las analice y nos de las indicaciones, este es un proceso complicado, porque son muestras con materiales de tierra y no son fáciles de analizar”, puntualizó.

