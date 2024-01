La podología, clave para cuidar la salud de los pies

Una mala experiencia

Carolina Guerra acudió en diciembre a maquillarse las uñas a su centro de belleza de confianza, sin imaginar que este procedimiento la dejaría por casi un mes sin poder usar zapatos cerrados y acudiendo a un podólogo de emergencia.

“La vanidad me salió cara, porque el querer tener las uñas bonitas como siempre me ocasionó padecer de una infección en los dos dedos grandes del pie, donde tuve que acudir a urgencias y amenazaron con quitarme las uñas, pero me salvó un podólogo”, dijo Guerra.

Y es que, luego de arreglarse sus uñas, lo que comenzó con un leve dolor se convirtió con el paso de los días en dos dedos inflamados, infectados y totalmente morados que tuvieron que ser atendidos en urgencias médicas.

Inicialmente, le recetaron antibióticos y un tópico, consignando en su historia clínica que se trataba de una onicocriptosis (uñas incarnadas).

Carolina pensó que con los medicamentos sería suficiente, pero con el pasar de los días, al no ver ninguna evolución, decidió acudir con un podólogo.

“Yo pensé en volver a donde la pedicurista para que me hiciera algo, pero era desesperante el dolor, entonces preferí buscar ayuda profesional. Me anestesiaron y en cuestión de segundos me sacaron los lados de las uñas y sentí alivio de inmediato, porque caminar ya me estaba doliendo mucho”, apuntó.

Después de 15 días del procedimiento, logró recuperar totalmente la movilidad de sus pies, pero con la advertencia de cuidarlos muy bien, pues debido a la herida, la piel demorará algunos meses en recuperarse totalmente.

