Preocupación por casos de feminicidio en Norte de Santander

La situación en Norte de Santander por cuenta de la violencia de género tiene en alerta a varias instituciones, entre esas a la Procuraduría General de la Nación, que lanzó un comunicado afirmando que en lo que va del año ya son 12 los casos de feminicidio en el departamento, de los cuales, 2 se dieron en grado de tentativa.

Lea también: Campaña ‘De qué trata la Trata’ llegó a Cúcuta

Adicionalmente, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y mayo de 2023 se presentaron 363 casos de violencia intrafamiliar y se practicaron 132 exámenes a mujeres que presuntamente fueron víctimas de un delito sexual.

Desde Cúcuta, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello pidió a los alcaldes de todos los municipios cumplir a cabalidad el mecanismo articulador que, según el Decreto 1710 de 2020 “tiene como propósito coordinar y articular las acciones de política pública técnicas y operativas de las diferentes autoridades para la prevención de todas las formas de violencia” por razones de sexo y género hacia mujeres, niños y adolescentes.

Según dijo, a día de hoy 14 municipios no han informado su implementación y 6 no han realizado el tránsito. La funcionaria señaló que, para garantizar una atención integral a las víctimas, este mecanismo no debe ser un formalismo y su existencia debe verse reflejada en prevención de las violencias y en atención oportuna a las víctimas.

Entérese: Taxistas de Cúcuta, listos para unirse al paro nacional

El tema es preocupante también a nivel nacional, pues ya se han registrado 320 feminicidios y 410 alertas en esta primera mitad del año, según el Observatorio de Feminicidios Colombia. Tres de estas se presentaron en Norte de Santander: dos en Cúcuta y una en el municipio de Los Patios.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .