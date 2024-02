¿Qué está pasando con el agua en Villa del Rosario?

A través de las redes sociales, nuevamente los habitantes de varios conjuntos residenciales que se ubican en la zona norte de Villa de Rosario, denunciaron el pésimo servicio del suministro de agua en el municipio histórico, a cargo de Aqualia.

La comunidad manifestó que ya se cumplen 10 días recibiendo agua turbia, de color marrón y no apto para el consumo humano.

“Hacemos un llamado de alerta, no tenemos un punto medio, solo hay dos opciones, o no tenemos agua o cuando llega, no es de la mejor calidad para las actividades diarias (…) No importan las denuncias, peticiones o las manifestaciones que hagamos, siempre es la misma situación para nosotros”, detalló uno de los afectados del Conjunto Cerrado Villa Cecilia.

Lea aquí: 100 kilómetros de vías serán priorizados para repararlos en 2024

Frente a estos hechos, en horas de la mañana del pasado domingo, la empresa prestadora del servicio procedió a realizar las respectivas verificaciones en las redes principales que abastecen la zona.

“Se evidenció que, si bien hubo arrastre de sedimentos, el agua suministrada cumple con las condiciones aptas para el consumo humano, es decir, cumple con parámetros de cloro, calidad y turbiedad”, detalló Aqualia en un comunicado de prensa.

Siga leyendo: El 48% de vehículos no paga el SOAT y 57% no está al día con la técnico-mecánica

De igual forma, aseguraron que su equipo operativo se encuentra efectuando inspecciones de campo adicionales para determinar la causa de la sedimentación que habría generado color en el agua al inicio del servicio.

Finalmente, se dio un parte de tranquilidad a los afectados confirmando que el agua suministrada se encuentra en óptimas condiciones y puede ser consumida.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion