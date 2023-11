Situación de Sanitas afecta a miles de usuarios en Norte de Santander

Usuarios, inconformes

La Opinión estuvo en una sede de Cruz Verde de la ciudad de Cúcuta y pudo verificar que muchos de los pacientes de la EPS Sanitas que llegaban a reclamar los medicamentos, se iban con las manos vacías o con fórmulas incompletas.

“Me quedaron 6 pendientes y ahí me dan como la factura de cada medicamento que no me entregaron, o sea que debo esperar si me llegan a la casa o vuelvo estos días para ver si ya llegaron y lo que preocupa es que la otra semana se cumple el plazo que dio la farmacia, entonces no se sabe si nos toque sacar del bolsillo para comprarlos”, dijo uno de los usuarios.

Además, se pudo evidenciar que según un aviso en el dispensario de medicamentos, desde el 19 de octubre, los usuarios del régimen subsidiado solo pueden reclamar los medicamentos en una sede ubicada en el barrio Quinta Oriental, un anuncio que desconocían varios pacientes.

Asimismo, en la sede de Cruz Verde visitado por este medio, se pudo observar un anuncio en donde les informan a los usuarios que, para conocer el estado del trámite de los medicamentos que requieren, deberán comunicarse directamente con la EPS Sanitas, que además tendrá que darle la información del nuevo gestor farmacéutico o proveedor que realizará la entrega de productos desde el 15 de noviembre.

