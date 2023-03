Esto fue lo que hallaron en la celda de alias 'El Negro Ober' en la cárcel de Palogordo

Las autoridades continúan en alerta por la serie de amenazas que alias 'El Negro Ober', uno de los cabecillas del grupo delincuencial Los Rastrojos - Costeños y que paga condena de 50 años por diferentes delitos, lanzó desde su celda en la Cárcel de Palogordo, en Girón, Santander.

Tras un video publicado en las redes sociales, en el cual se le ve al delincuente amenazando a las autoridades y a gran parte de los comerciantes en Barranquilla y otras regiones del país, tanto el Inpec como el Gaula hicieron una minuciosa inspección en su celda y en las contiguas en las cuales hallaron elementos que no son permitidos en los centros carcelarios.

Lea: Las amenazas de 'Negro Ober', el rastrojo preso en Santander

En diálogo con Caracol Radio, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, afirmó que tras la inspección se hallaron joyas.

"Se encontraron sustancias psicoactivas, joyas. No solo se revisó esa celda sino que también las celdas contiguas donde posiblemente él ('El Negro Ober') tenga algunos cómplices", afirmó el funcionario, quien además anunció que al parecer hay 15 funcionarios vinculados a este proceso que serán investigados.

Como "ineptitud" calificó el director Daniel Gutiérrez lo que pasó en la Cárcel Palogordo de Girón, donde el hombre paga una condena de 50 años.

"Encontramos una total ineptitud por parte de algunos funcionarios que no les duele, no les interesa. Tenemos claro que quien permite el ingreso de un celular, permite el ingreso de armas", puntualizó el director del Inpec.

Investigación a la Procuraduría

En conversaciones con Caracol Radio, el coronel Gutiérrez confirmó que hoy mismo la Comisión Disciplinaria irá hasta la Cárcel de Palogordo para que se hagan nuevas investigaciones y además tome las entrevistas necesarias.

Conozca: Vamos a aislar al ‘Negro Ober’: director del Inpec

De igual forma, el funcionario dijo que ante la Procuraduría General de la Nación harán llegar las respectivas denuncias para que el Ministerio Público sea el encargado de sancionar, si es viable, a los 15 funcionarios que habrían omitido los protocolos de la cárcel para que 'El Negro Ober' ingresara celulares, joyas y estupefacientes.

Amenaza a los comerciantes

El sábado pasado circuló en redes sociales un video del excabecilla de Los Rastrojos-Costeños, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, quien figuraba tomando caldo mientras ostentaba las joyas en sus manos y amenazaba a los comerciantes.

Entérese: Me declaré culpable por presión: Yhonier Leal dice que no mató a su hermano y su mamá

“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos. Mi mujer no tiene nada que ver en nada... se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga” amenaza en el video.

El hombre también amenazó a los comerciantes de varias regiones del país, incluyendo a Barranquilla, donde desplegaron un dispositivo de más de 500 uniformados para proteger a los comerciantes luego de un consejo de seguridad.

Tras la denuncia, las autoridades confirmaron que el hombre fue apartado de la celda y fue aislado para evitar contacto con otros privados de la libertad e impedir el ingreso de objetos inadecuados.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion