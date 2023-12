Mi hija se defendió de ese animal: desgarrador relato del padre de niña asesinada y desmembrada en Cali

Cali, y en general todo el país, no sale de la conmoción que ha causado el cruel asesinato de una niña, de 14 años, quien presuntamente fue raptada por un vigilante y cuyo cuerpo apareció desmembrado en un taller.

Harold Andrés Echeverry Orozco, como fue identificado el principal sospechoso de este hecho por las autoridades, se encuentra prófugo de la justicia. Con el propósito de hallarlo y capturarlo lo más pronto posible, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Tras el crimen, Genaro González, padre de la víctima, entre lágrimas y en medio de su dolor contó cómo inició esta pesadilla para su familia. Recordó a su pequeña hija como una niña valiente y sonriente.

"Es un momento muy duro para nuestra familia, se va un ser que apenas estaba comenzando a vivir, a organizar sus ideas, con muchos proyectos. Era una niña alegre, sonriente, conocida como risitas; era muy tierna. No sé por qué un animal le hizo esto", dijo a Caracol Radio, el padre de la menor de edad.

El pasado jueves, 7 de diciembre, Día de Velitas, la niña desapareció tras salir de su casa hacia una tienda. "Desde el primer momento que sospeché que le había pasado algo, porque no me respondía el teléfono, inicié una búsqueda implacable y todo apuntaba que ella no había salido de la cuadra, las cámaras llegaban hasta ahí. Mi pareja tuvo sospechas del taller y nos concentramos ahí", agregó al citado medio Genaro González.

Echeverry Orozco, según cuenta la familia, era una persona desconocida para ellos. "No, a ese señor no lo conocíamos. Pasábamos por ahí y lo veíamos, pero nosotros no cruzamos palabra con él, ni el saludo porque no era de aquí del barrio", detalló.

Luego de conocerse el triste y trágico desenlace de la menor de edad, los padres se enteraron que el principal sospechoso del crimen, venía acosando tanto a la víctima como a su hermana desde hacía tiempo.

"Ahora que pasó esto, me hija mayor me contó que él la morboseaba todos los días que iban para el colegio. Ella tenía que pasarse al otro lado de la cuadra para que él no la mirara", aseguró a la emisora el padre.

Según cuenta el progenitor, su hija se defendió hasta el último momento e intento evitar que el vigilante le hiciera daño, pero aunque luchó con todas sus fuerzas no fue posible evitar la tragedia.

"Él tenía moretones en la cara, en el cuello tenía aruñetazos, los labios y lengua mordida, dicen quienes lo vieron. Mi hija se defendió, ella no se dejó porque yo le había enseñado a defenderse, tenía mucha fuerza y él no pudo con ella. Como eso es un taller donde hay muchas herramientas pesadas, él tuvo que atacarla con alguna herramienta de esas en la cabeza para poder dominarla; ahí me imagino que la mató", dijo a Caracol Radio entre llanto.

Ante este atroz crimen que sumió a la familia en la tristeza, Genaro González hizo un llamado a las autoridades para que agilicen la búsqueda del principal sospechoso, pues representa un peligro para la sociedad.

"Le pido y le ruego a todas las autoridades que hagan todo lo posible por capturar a ese animal, porque eso no es una persona ni un hombre, es un animal. Él tiene que responder por el crimen atroz que cometió con una bebé, a una niña que apenas estaba comenzando a vivir y a disfrutar su vida", sostuvo.

Así mismo, envió un mensaje a todos los padres de familia. "Esto debe ser una alerta para que los padres cuiden a sus hijos, porque no saben en la calles que animales andan sueltos, para hacerle daños a las niñas y niños. Es muy duro, se llevaron a mi niña", concluyó.

