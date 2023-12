En Táchira hay zozobra por escasez de combustible

Los tachirenses están sumergidos en preocupaciones y zozobras originadas por la escasez de combustible en el estado, lo que ha ocasionado un caos que se agudizó la pasada semana, originado por la desorganización en las pocas estaciones de servicios que funcionan, la reducción del suministro de combustible y la manera irresponsable de sortear la distribución.

La coordinadora política de Primero Justicia, Karim Vera, aseguró que durante la semana del 20 al 25 de noviembre del 2023, fue disminuyendo el acceso al combustible en el estado. El pasado lunes hubo 25 estaciones de servicios operativas, de las cuales siete funcionaron en San Cristóbal y las 18 restantes, distribuidas en los 14 municipios de los 29 que tiene el estado Táchira.

Mientras que para el martes, 21 de noviembre, operaron 24 bombas, de las cuales, 7 estaban trabajando en San Cristóbal y las 18 restantes fueron distribuidas en 14 municipios. En ese sentido, el panorama siguió empeorando día a día.

La también presidenta de PJ en Táchira, lamentó que para el momento no exista un plan real para paliar tal situación, “al contrario, se hacen llamados desde el gobierno regional a entender la situación sin explicación de ningún tipo por qué no hay abastecimiento de gasolina en la entidad, teniendo Venezuela una de las empresas petroleras más importantes, no se reconoce que la destruyeron y aún así, de manera irresponsable invitan a los hermanos colombianos a visitar nuestras tierras cuando no hay condiciones mínimas para hacer turismo, porque no hay combustible. Pero, tampoco se cuenta con servicios públicos básicos como la luz y el agua que se ha mantenido intermitente en los últimos cinco años”.

En Táchira, las autoridades encargadas del despacho del combustible no han ofrecido información en detalle del problema con la gasolina y el gasoil, al tiempo que las filas para abastecer cada vehículo ocupan cuadras de la ciudad capitalina y las personas duran hasta 6 horas en espera por su turno.

Según Edgar Medina, presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira, se vienen desarrollando mecanismos para facilitar el suministro de combustible tan necesario para que los productores transporten sus productos, empleen maquinarias agrícolas, activen ordeños mecánicos y utilicen plantas eléctricas.

“Nosotros los productores, por el trabajo que tenemos diariamente, logramos que el ejecutivo regional, a través del gobernador del estado, desde hace más de tres años se nos asignara una bomba de gasolina en la zona sur del estado, específicamente en la recta de Ayarí, donde tenemos jornadas dos veces a la semana, los martes y los jueves, para abastecer de combustible, tanto de gasoil como de gasolina”, declaró Medina.

Asimismo, informó que han alcanzado convenios a través del Ministerio de Agricultura y Tierra para “traer algunas gandolas de gasoil y colocarlas al servicio de los productores, al precio establecido por el gobierno nacional, que es a 0.10 centavos de dólar por litro”.

Relató que es importante mantener el convenio porque ven que hay mucha especulación en cuanto al precio en el que se ha manejado el gasoil a través de las distribuidoras autorizadas, lo cual encarece los gastos de las unidades de producción.

Juan Carlos Velázquez, director de Pdvsa Occidente, aseveró que en los próximos días se normalizará el despacho de combustible en el estado Zulia, también fronterizo con Colombia, que viene sufriendo la misma escasez de combustible pese a ser la región petrolera de Venezuela.

Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión

