Gasolina de mala calidad causa daños en vehículos en el Táchira

La mala calidad de la gasolina que se está distribuyendo en Venezuela está acabando con el sistema de inyección de los vehículos, ocasionando que se quemen las pilas de los tanques del combustible y en algunos estados, como en el Zulia, al menos 20 vehículos se han prendido en llamas tras las fallas que presentan los carros.

En los talleres de San Cristóbal los mecánicos no se dan abasto con los vehículos que presentan fallas parecidas. Los vehículos pierden toda la fuerza, no desarrollan velocidad y comienzan a hacer explosiones, otros se apagan y no prenden más, a raíz del pésimo combustible.

A Edgar Méndez Mora, un habitante del Táchira, su camioneta se le comenzó a quedar sin fuerza, pero cuando en el taller mecánico le destaparon el tanque de la gasolina, encontraron que en el interior del mismo había una sustancia marrón espesa, como si fuera barro.

"La situación es difícil por el precario sueldo e ingresos que tenemos, y a eso se le suman los arreglos y compra de pila de la gasolina", dijo Méndez, quien tuvo que sustituir hasta las bujías de su medio de transporte.

Ha tenido que invertir la suma de 50 dólares en esta reparación, equivalentes a 215 mil pesos.

Al consultar con un propietario de estación de servicio del Táchira para explorar por qué estaría sucediendo esto con los vehículos, la fuente indicó que cuando llega la gasolina a las bombas, primero la drenan en algunos envases plásticos para verificar que el hidrocarburo no llegue con agua, pero han notado que algunas veces llega con un color diferente.

"Lo que pasa es que nosotros no tenemos ningún instrumento para verificar la calidad del producto", dijo el informante.

Los tachirenses aseguran que el carburante venezolano está llegando con muy bajo octanaje, sedimentos y algunas veces con agua, adicional, por lo que pareciera que no tuviera los aditivos necesarios para mantener la temperatura, de hecho afirman que ahora contiene más azufre.

"La gasolina debe mantener la temperatura, debe estar fría para que la bomba se refrigere tanto internamente como externamente, además con la cantidad de sedimentos que trae la gasolina, porque trae muchísimo, se tapa el filtro y la bomba hace fuerza, se comienza a recalentar, sube el amperaje, al calentarse demasiado va a causar fallos, incendios, pérdidas de potencia", explicó un mecánico.

Un distribuidor de repuesto consultado en San Cristóbal expuso que en una semana ha vendido cerca de 30 pilas de gasolina. Además, las pilas que están llegando de estos tipos de repuestos son de mala calidad.

Por su parte, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), este miércoles difundió un video que se ha vuelto polémico en las redes sociales, con el que buscaban disipar las dudas sobre la calidad del carburante, en el que un funcionario estatal muestra en un envase que el combustible está en perfecto estado.

En las imágenes se observa un envase transparente lleno con un líquido amarillo, que luego el funcionario pasa a un grupo de personas para que evalúen el olor y color de la gasolina. Otro de los funcionarios que aparece en el video, grabado en la estación de servicio de Santa Fe del Zulia, le pregunta a los usuarios: "¿Ustedes, al ver eso, sienten tranquilidad?". A lo que le responden los presentes: "Claro".

Este vídeo causó diversas reacciones de los venezolanos que calificaron de insólita la forma que tiene la empresa estatal de determinar la calidad de la gasolina.

Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión

