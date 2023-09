Paleontólogos colombianos descubren fósil de tortuga con posibles restos de ADN

Científicos colombianos descubrieron un fósil del caparazón de una tortuga Lepidochelys, que representaría el registro más antiguo conocido de esta especie prehistórica y en el que se hallaron posibles restos de ADN.

El equipo científico fue liderado por el paleontólogo colombiano Edwin Cadena, en colaboración con investigadores de la Universidad de Viena y la Universidad Nacional. El hallazgo se realizó en la costa caribe de Panamá.

Actualmente, existen siete especies de tortugas marinas, incluyendo el género Lepidochelys, que comprende especies como la tortuga olivácea y la tortuga lora.

Estas tortugas son comunes en el mar Caribe y otras regiones, pero se sabe poco sobre su evolución, de manera que este hallazgo arroja luces sobre su presencia durante millones de siglos en las aguas de la tierra.

“Tenemos un descubrimiento hecho en Panamá de fósiles: una tortuga que vivió hace 6 millones de años en la costa Caribe de ese país. Lo interesante es que este fósil es el registro más antiguo de un grupo de tortugas que vive hoy en día, conocido científicamente como Lepidochelys”, precisó Cadena, profesor del programa de Ciencias del Sistema Tierra en la Universidad del Rosario.

El científico explicó que aparte del aspecto histórico del hallazgo, lo más sorprendente es la preservación de células llamadas osteocitos en los huesos fósiles.

Estas células contienen estructuras similares al núcleo de la célula que reaccionan con una solución llamada DAPI, lo que indica la posible presencia de restos de ADN en ellas.

“Por primera vez, en estas tortugas marinas que habitan en el Caribe, encontramos preservados dentro de las células de este fósil restos de ADN, algo que solo se había documentado antes en dos especies de dinosaurios hace varios años”, añadió Cadena.

Este descubrimiento es relevante no sólo para comprender la biodiversidad en el momento del surgimiento del Istmo de Panamá, sino también para explorar la preservación de tejidos blandos y posibles constituyentes originales, como proteínas y ADN, en el contexto de la paleontología molecular, un campo emergente.

“Este descubrimiento es bastante relevante, ya que nos abre las puertas para seguir muestreando y entender mejor cómo ocurre la preservación de restos moleculares, particularmente de proteínas y ADN, en los fósiles que tienen millones de años”, agregó Cadena.



Cabe agregar que esta investigación fue producto de la cooperación que existe entre el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario.

Del hallazgo dio cuenta este jueves la revista Journal of Vertebrate Paleontology, bajo el título “A Late Miocene marine turtle from Panama that preserves osteocytes with potential DNA. Journal of Vertebrate Paleontology”.

