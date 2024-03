¿Cómo funcionará el bono pensional propuesto por Petro?

Jaime Dussán es uno de los hombres de más confianza que tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, al punto que lo puso a liderar una de sus principales propuestas de campaña, darles a las personas mayores del país un mínimo vital o como desde ya se le llama, un bono pensional.

Lea también: ¿Están seguras sus transferencias? Nequi revela detalles de lo que hay detrás

Un día después que el propio mandatario les contó a los alcaldes del país que esa pensión la entregará su gobierno, el jefe de Colpensiones explica cómo operará, qué institución la pagará, de cuánto será y de los recursos que se destinarán de dónde saldrán.

Dussán habla también del futuro de la reforma pensional en el Congreso de la República, en donde tiene sus debates fundamentales en el Senado y queda a la espera del trámite en la Cámara. Dice que, aunque este es un primer paso, que aún no alcanza a cubrir a todos los adultos mayores que lo requieren, el gobierno espera ampliarlo a más personas.

- ¿Cómo se puede entender el anuncio del presidente Petro sobre el pago de este subsidio a los colombianos de más de 80 años?

Eso se llama el bono pensional, el nuevo término que le ha colocado el señor presidente de la República. El Departamento de la Prosperidad Social paga actualmente 80.000 pesos a la gente que está en la extrema pobreza y es superior a los 80 años. El presidente quiere iniciar un cumplimiento a su programa de gobierno para, a partir de mayo de este año, aumentar de 80 mil a 231 mil pesos esa suma y esperamos que el Congreso de la República también apoye y apruebe la Ley de Pensiones, que se debate en la plenaria del Senado.

La próxima semana, a partir del miércoles, esperamos lograr una votación express y llevarlo a la Cámara de Representantes. La reforma pensional se reclama con urgencia, dado que esa ley tiene 30 años de práctica y requiere de modificaciones y actualizaciones.

Lea además: Villamizar espera que PGN falle a su favor en investigación por proyecto de cacao

Este anuncio del presidente es vital. Ha tenido el más grande apoyo de los alcaldes, me he entrevistado con varios ellos. Inclusive, algunos dicen que quieren aportar también, qué bueno que lo hicieran, para que más rápidamente no sean los 560.000 o 570.000 que podrían entrar en este momento, sino 1,8 millones que están en la pobreza extrema y que sea, como lo propone el señor Presidente, a partir de los 65 años de edad, para hombres y mujeres.

- ¿Estos de 80 hacia arriba, ya los tienen calculados, cuántos son? ¿Cuánto sería ese primer grupo y cuánto debe pagar anualmente el gobierno?

El Gobierno pagará del presupuesto nacional a través de Prosperidad Social con los recursos de ellos, el Ministerio del Trabajo y algunos aportes de sobrantes que da Colpensiones, los 232 mil pesos a partir de mayo y será hasta que muera.

- ¿Cuántos son entonces con los que arrancarán?

Según el dato que tiene Prosperidad Social son 560.000.

- ¿Entonces la reforma pensional que se tramita en el Congreso en este momento sí es necesaria?

Claro, porque incluimos todos los mayores de 65 años de edad y tendría la facultad del señor presidente de la República para ordenar que en los presupuestos de todos los años en adelante cuando entra en vigente a la reforma no sean los mayores de 80 sino también los mayores de 65 años, hombres y mujeres, que estén en la pobreza extrema.

Le puede interesar: El 'cerebro' detrás del millonario escándalo de carrotanques en La Guajira

- ¿El presidente Petro les dijo a los alcaldes que está dispuesto a que esos mayores recursos salgan incluso del Fonpet. (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) ¿Qué opina Usted? ¿Eso es viable?

Sí claro, si la ley sale antes del 19 de junio, el señor presidente de la República tendría una facultad y ordenaría que recursos del Fonpet, recursos regionales sobrantes del presupuesto nacional podrían dedicarse precisamente a esa, que, pienso yo, es la causa más noble de Colombia.

Yo no sé por qué la gente dice por qué le van a quitar la plata de los jóvenes para darse a los viejos. El fondo de pensiones es distinto al fondo de la vejez. El fondo pensional se manejará en el presupuesto nacional a través de una entidad fiduciaria que puede ser la Fiduciaria de del Banco Agrario, la Previsora Nacional y lo controlaría la Junta Directiva del Banco de la República. Es una reserva intocable y eso hay que tenerlo claro. La otra propuesta es la que está en el pilar solidario, es decir, que los colombianos y las colombianas sepamos que los recursos sobrantes de los intereses que se pagan de aporte solidario se van a destinar a este fin. Qué bonito que la mayoría de los colombianos entendamos que esos casi dos millones de colombianos que están en la extrema pobreza puedan tener el bono pensional que ha ofrecido el señor Presidente.

- ¿Si la reforma se sigue demorando o se hunde, con esto es suficiente?

Para asegurarse ese número de personas, sí. Están el presupuesto nacional de este momento, Prosperidad Social tiene los recursos.

- El expresidente Uribe se refirió a este tema y asegura que desde su gobierno se hace atención a los adultos mayores. ¿Qué opina?

Más información: Papa Francisco afirmó que padece ‘bronquitis’

Pues yo creo que fue una contribución muy menor, de 80 mil pesos. Hay mil interpretaciones. Por eso es necesario modificar la Ley 100 para que se precise que las personas de la extrema pobreza, que no tienen ninguna posibilidad de pensionarse tengan el bono pensional. Y qué bueno que el expresidente Uribe lo diga porque quiere decir que está de acuerdo con que esa comunidad tan grande ciudadana y ciudadanos que le han prestado muchos servicios a la vida, que han sido abandonados por su familia y por el propio Estado, tengan la atención del presupuesto nacional.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .