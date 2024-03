El 'cerebro' detrás del millonario escándalo de carrotanques en La Guajira

Todos los caminos conducen a Pinilla

Mientras los focos de la opinión pública se concentraban en el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López Martínez y el exsubdirector general de la entidad, Víctor Andrés Mesa Galván, como los directos responsables de las presuntas irregularidades en el contrato de los carrotanques para La Guajira, de a poco, el nombre del santandereano Sneyder Pinilla, exalcalde de Sabana de Torres, tomaba mayor protagonismo en el escándalo.



El primero en poner el nombre de Pinilla Álvarez en la palestra fue el exsubdirector general de la entidad, Víctor Andrés Mesa, quien una vez fue declarado insubsistente expidió un comunicado en el cual señaló a Sneyder Pinilla como el ‘cerebro’ encargado de la estructuración del contrato para la compra de los 40 carrotanques, al parecer, con millonarios sobrecostos.

“El trámite precontractual de esta orden de proveeduría, identificada con el número: SMD-GS-CTQ192-2023 del 12 de octubre de 2023 se estructuró en la Subdirección de Manejo de Desastres, siendo Subdirector el señor Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, cuyo procedimiento incluyó la etapa de estructuración o comité de estructuración, seguido por el comité de evaluación, la invitación que ellos hicieron a los oferentes, la Orden de Proveeduría como tal, la cual fue firmada por el Director General de la Ungrd, señor Olmedo de Jesús López Martínez”, señaló Mesa.



Según el registro del contrato de proveeduría SMD-GS-CTQ192-2023, Pinilla Álvarez no solo hizo parte del comité y aprobó técnicamente el millonario convenio para la compra de los 40 carrotanques, sino que además hizo parte de las diferentes fases del proceso precontractual: solicitud de las cotizaciones, comunicaciones para la revisión previa y estructuración técnica, hasta terminar con la firma del contrato de compraventa de los 40 carrotanques por valor total $46.800 millones, es decir, $1.170 millones por cada vehículo.



No obstante, la labor de Pinilla Álvarez no terminó ahí, un par de días después expidió una nueva orden de proveeduría bajo el radicado SMD-GS-CTQ-001-2024, para la compra de 20 carrotanques más para La Guajira, por valor total $27.600 millones, es decir, esta vez cada vehículo costó $1.380 millones cada uno, $210 millones adicionales por cada carrotanque, en comparación con el contrato firmado paralelamente por la Ungrd.

Finalmente, ante la negativa de Mesa, ordenador del gasto de firmar el segundo contrato de los 20 camiones, debido al evidente direccionamiento y sobrecostos, la Ungrd solo adjudicó el contrato de proveeduría SMD-GS-CTQ192-2023 a la firma Impoamericana Roger SA, representada legalmente por Roger Alexander Pastas.

Según los registros documentales, empresa Impoamericana Roger S.A., tiene su sede en una casa que actualmente está abandonada, en la capital de Norte de Santander.