Cony Camelo expuso malos tratos de autoridades migratorias de México a colombianos

Ciudadanos colombianos denunciaron los protocolos de las autoridades migratorias de México con los connacionales, quienes les negaron el ingreso al país, según los ciudadanos, sin una justificación clara, además de las condiciones en las que se encontraron mientras esperaban la admisión.

La denuncia fue dada a conocer por la actriz colombiana Cony Camelo a través de sus redes sociales. Según Camelo, varios ciudadanos fueron devueltos sin motivo aparente, retenidos y despojados de sus pertenencias, incluyendo sus celulares y pasaportes.

En un video compartido en sus redes sociales y grabado durante un vuelo de regreso a Colombia, Camelo expresó su preocupación por la situación.

“En el vuelo que está llegando de México me encuentro con la situación de que muchos compatriotas fueron devueltos sin ninguna razón, fueron retenidos, les quitaron sus pasaportes, los cordones, los tenían incomunicados y este es el momento en el que Avianca no devuelve sus pasaportes, ni sus celulares, para que no pudieran grabar”, dijo la actriz en el video publicado en sus redes sociales.

Uno de los afectados, Harold Sánchez, reveló que habían cumplido con todos los requisitos para ingresar a México, pero fueron detenidos sin justificación.

“Yo había comprado todo el tour para nosotros pasar seis noches y siete días. Presentamos todos los documentos legales, pero se pegaron de cualquier cosa y nos metieron a una habitación”, indicó.

La familia tolimense que iba en el vuelo relató que “no dejaron pasar, la excusa era que nosotros no teníamos reserva en el hotel. Allá lo tienen a uno privado de la libertad, estábamos prácticamente en un búnker, no teníamos derecho a llamada, nos tenían retenidos celulares, las pertenencias y nos dejaron en una colchoneta”.

Tras este hecho, Migración en México les indicó que no podían ingresar al país “como si fuéramos unos delincuentes nos sacaron en una fila, es una indignación terrible (...) somos personas trabajadoras, teníamos un permiso de trabajo para poder estar en ese tour, pero el inconformismo que tenemos es terrible”, expresó la familia afectada.

La actriz también reveló una grave situación de una mujer que sufrió un aborto mientras esperaba en México: “una vez hubo un aborto porque no tuvo comida durante dos días y tuvo que abortar”, dijo Carmelo sobre un testimonio de una empleada de Avianca.

Frente a las denuncias, el cónsul General de Colombia en México, Andrés Hernández, se pronunció a través de su cuenta oficial en X.

“Sobre esta denuncia, ya se solicitó a migración México informar sobre los casos, al igual de informar sobre el supuesto aborto del que habla también la denuncia”, detalló el funcionario.

El cónsul también destacó una tendencia en aumento, donde personas que viajan con planes turísticos descubren al llegar que sus reservas e incluso sus boletos han sido cancelados.

“Hay una variante en incremento con personas que viajan con planes turísticos y cuando llegan están canceladas sus reservas y hasta tiquetes y es algo que estamos trabajando e identificando estás situaciones que nos preocupan y que se han incrementado en las últimas semanas”, explicó Hernández.

Cabe aclarar que la Cancillería advierte que contar con todos los requisitos no garantiza la entrada a este país. En 2023, más de 29 mil colombianos fueron inadmitidos en México.

