‘Le fallamos a una ciudad’: los lamentos de los jugadores del Cúcuta Deportivo

“La decepción es para todos, estamos totalmente tristes. Somos los primeros que intentamos, los muchachos salen a la cancha con la ilusión y deseo. Nos hemos preparado por todo un año, intentamos, luchamos, pero hoy no se nos da. Es así. Nos vamos con la sensación de que hubiéramos podido conseguir algo más en condición de local. La tristeza y decepción es para todos”, aseguró Wilder Mosquera, asistente técnico del argentino Federico Barrionuevo.

Reacción de jugadores

Pasadas las horas, distintos jugadores lamentaron y pidieron disculpas a la hinchada por el resultado que obliga a que el equipo pase, al menos, un año más en la segunda división.

Jhonathan Agudelo:

“Sabemos que nuestro único y gran objetivo era el ascenso. No se consiguió, se fracasó. Solo espero poder revertir esas tristezas en alegrías. Mi gratitud es y será infinita con cada persona que estuvo allí alentándonos sin importar el día y la hora”.

Mauricio Duarte:

“No tengo palabras para explicar la tristeza y decepción que me invaden. Asumo toda la responsabilidad como jugador que soy de esta grandísima institución. Le fallamos a una ciudad y a un departamento entero. Amo mi ciudad y mi equipo y me duele esta situación. Gracias a cada uno de los hinchas, son lo más valioso de esta pasión y de este amor llamado Cúcuta Deportivo”.

Darwin Carrero:

“Pido perdón públicamente a toda esta linda hinchada que siempre nos acompañó, siento mucho todo esto, me duele esta situación como cucuteño e hincha. Es duro para mí y aún cuesta asimilarlo. Nuestro objetivo era estar en la A y celebrar los 100 años en primera, pero lastimosamente no se nos dieron las cosas y me duele no poder remediar esto”.

Jefry Zapata:

“Pedirles mil disculpas por no lograr el objetivo. Me duele en el alma como jugador y sé que mis compañeros también se sienten igual porque lo dimos todo por lograrlo”.

Julián Anaya:

“Solamente puedo pedirles perdón por defraudar esta ilusión tan linda y tan necesarias para ustedes y también para nosotros con respeto y admiración por estos colores. Dimos todo no nos ahorramos una gota de esfuerzo y sacrificio en cada partido. Siempre hicimos lo posible mientras estuvo en nuestras manos. El próximo año es una nueva oportunidad para lograr el ascenso”.

César Hinestroza:

“Solo tengo palabras de agradecimiento a la institución a toda esta linda hinchada sin lugar a duda una de las mejores hinchadas del país. Gracias por acompañarnos sin importar las condiciones, mi respeto y admiración. Fallamos, no lograr el anhelado ascenso a primera división y quedar en la historia del club era un sueño de todos. Con mi dolor y mi duelo porque aún no asimilo, les pido perdón”.

Cristian Díaz:

“Fallamos como equipo en no conseguir el ascenso, pero como equipo los dimos todo, con mucha tristeza en mi corazón les pido perdón”.

