Diego Perea: vengo a sumar, a dejarlo todo por el Cúcuta Deportivo

Perea, corpulento de 1.80 m de estatura, se puede esperar garra y potencia en el área. “De mi pueden esperar muchos goles. La idea es venir a sumar, a dejarlo todo por el Cúcuta. Me considero un jugador muy completo, vengo con mucha ilusión, mucha hambre”, afirmó con plena confianza en su trabajo.

Aún no ha debutado. En el primer juego (victoria 1-0 ante Atlético en Cali) no fue convocado y en la segunda salida (2-1 ante Barranquilla en el General Santander) estuvo en el banco, pero no vio minutos.

“Me siento al 100% para debutar, trataremos de aprovechar la oportunidad que tenga y el tiempo dará la razón de todo”, expresó el antioqueño.

Lea aquí: Walter Gómez, el debutante que actuó en el estreno del Cúcuta Deportivo 2024

Se le ve cómodo en el grupo de Federico Barrionuevo. Será su primera experiencia profesional en el país y espera llenar las expectativas. De momento, por lo mostrado, será el tercer delantero del plantel.

“Contento de estar aquí, estoy cómodo, agarrando ritmo y esperando el momento para sumar minutos. Tenemos un grupo con muchos chicos, es un lindo proyecto, con hambre de ascender, de poder hacer las cosas bien. Eso me motivó a venir a Cúcuta”, afirmó el diestro.

Barrionuevo quiere que Perea sea un artillero, una alternativa que cumpla y rinda en un equipo que genera reiteradas opciones, en su mayoría desaprovechadas.

“Me pide énfasis en el gol. Tratar de terminar las jugadas. Generamos muchas opciones de gol, hay que tratar de finalizar con los nueves y extremos”, contó el juvenil.

Su debut podría darse ante Real Cartagena, el próximo sábado sobre las 4:00 p.m. en el Jaime Morón, en el marco de la tercera fecha.

“Nos han pedido intensidad más que todo. Tienen a un jugador número 5 (Cristian Marrugo) que hay que marcarlo bien, tenerlo cerquita”, analizó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion