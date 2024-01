¿Qué sucede en el HUEM con los pacientes lesionados por accidentes de tránsito?

En el área metropolitana de Cúcuta los accidentes de tránsito no cesan y el Hospital Universitario Erasmo Meoz es uno de los centros de salud que reciben a los pacientes que llegan con lesiones, algunos de estos requieren cirugías y deben pasar por largas esperas, que pueden llegar a meses, presuntamente por falta de insumos en los quirófanos.

Algunos usuarios han denunciado a través de las redes sociales, que la institución de salud les solicita comprar sus propios insumos para ser operados, siendo esa la única solución para acceder a los procedimientos quirúrgicos.

Aunque a estos pacientes normalmente los cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), han manifestado que al estar tanto tiempo esperando por cirugía, se les consume el cupo y la respuesta del Hospital, en muchos casos, es que este seguro no le está cumpliendo económicamente al Erasmo Meoz.

Los casos

Por medio de las redes sociales, algunos accidentados han recurrido a publicar sus situaciones para lograr alguna solución ante la eterna espera, así es el caso de *Sandra, quien desde el 21 de noviembre del pasado año ingresó al Hospital por un accidente de tránsito.

Sandra, esperó hasta el 21 de diciembre para hacer pública su condición, pues además de su accidente, es paciente oncológica y necesitaba empezar su tratamiento. Ella comentó que en el transcurso de un mes no fue operada a pesar de tener fracturas de cubito- radio y tibia-peroné.

Así mismo, el 30 de noviembre perdió una cita médica con su oncólogo, la cual fue negada porque no había ambulancias, y para acceder a una debía pagar un costo elevado.

La respuesta del Hospital en su momento fue que no contaban con el material y era el SOAT quien debía aportarlo, que en el caso de la paciente era Seguros del Estado, pero este último le respondió, que el Erasmo estaba en la obligación de operarla y ellos cancelarían luego el dinero.

La paciente tuvo que interponer tutelas para encontrar solución a su condición, sin embargo, el desacato resolvió exigiendo su traslado a una EPS, aunque el Hospital se demoró en responder.

El costo de la cirugía en materiales no pasaba los $3 millones, así lo afirmó en un vídeo publicado por medio de sus redes sociales, la paciente denunció que aunque ella los pagara, el Hospital le retrasaría porque debía esperar turno para el procedimiento quirúrgico.

Por otra parte, está *Estefanía, que ingresó al Hospital el 19 de diciembre de 2023 por un accidente de tránsito que le ocasionó tres fracturas en su mandíbula inferior.

Estefanía, así como Sandra, tuvo que acudir a las redes sociales para encontrar solución a su caso, la paciente con el seguro Provisoria, denunció que estaba pasando por una larga espera para ser operada.

También comentó que aunque su operación debía realizarse con urgencia, la respuesta del HUEM era que el SOAT no estaba respondiendo al hospital y era ella quien debía hacerse cargo de los costos de la cirugía.

“Mi SOAT tenía un cupo de 11 millones y ya prácticamente no me quedaba nada con todos los días que estuve internada, mi cirugía no la cubrió totalmente el seguro y por eso me tocó buscar la plata para comprar los insumos porque no hay en el hospital”, sostuvo.

Sin embargo, añadió que en sus días de hospitalización, el seguro ya se iba consumiendo en los gastos médicos, incluso, resaltó que los medicamentos y alimentos suministrados están incluidos en la factura final.

También agregó que esta situación la viven muchas personas que llegan por accidentes de tránsito, y que el costo aumenta entre más grave sea la fractura. “La única solución que dicen los doctores es buscar los insumos por sus medios para que sean intervenidos quirúrgicamente”.

Comprando sus propios insumos a una Institución Prestadora de Salud (IPS), Estefanía esperó hasta el 7 de enero de 2024 para acceder al proceso quirúrgico, pero le costó interponer tutelas para lograr ser intervenida luego de su accidente de tránsito.