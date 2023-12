Sisbén se actualizó y cambió de grupo a varios hogares, ¿por qué?

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó hace unos días que luego de hacer una actualización y consolidación del Registro Social de Hogares (RSH), más de dos millones de personas inscritas en el Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) fueron reclasificadas.

De acuerdo con el DNP, dos de cada diez personas cambiaron su clasificación actual, situación que tiene molestos y preocupados a miles de ciudadanos, pues quienes se encontraban dentro de los grupos más vulnerables y contaban con la posibilidad de acceder a subsidios de vivienda, educación, entre otros, ahora podrían quedar en el limbo, pues muchos pasaron al grupo D, donde las personas y/o hogares están catalogados como ‘población no pobre, no vulnerable’.

“Estaba en el grupo B que es pobreza moderada y recibo lo de Jóvenes en Acción, pero cuando fui a revisar porque me dijeron que se actualizó, aparecí en el D15, o sea que el Gobierno toma eso como que no necesito ya del apoyo económico y entonces imagino que para el otro año no me va a llegar y con eso pago mis estudios”, dijo Clariza Mendoza, estudiante cucuteña.

Misma situación le pasó a Ana Sierra, quien estaba haciendo los trámites para acceder al subsidio de Colombia Mayor y se encontraba en el grupo A que clasifica a las personas y hogares en pobreza extrema, pero ahora pasó al grupo C (población en riesgo de caer en la pobreza) y no sabe si esto será un impedimento para lograr ser beneficiaria.

Ante esta situación, Jorge Rodríguez, director del Sisbén en Cúcuta, explicó que lo primero que deben hacer las personas es enviar un PQRSD al DNP (https://pqrsd.dnp.gov.co/) , donde la entidad le explicará cuál fue el motivo del cambio de grupo, ya que esta actualización no se hizo a nivel local, sino nacional.

Mientras que, las personas que requieran actualizar la categoría, pedir una nueva encuesta o retirarse del Sisbén, tendrán que esperar hasta el próximo año, pues ayer se realizó la última jornada móvil en la ciudad, en donde atendieron a más de 600 personas.

“La actualización es porque se sumaron más bases de datos a nivel nacional, ya el Sisbén no es la única información que categoriza a los hogares, sino que es un conjunto de variables administrativas que el DNP ahora cruzará”, dijo Rodríguez.

El funcionario detalló que no todos los hogares pasaron a un grupo más alto, sino que muchos que estaban en la clasificación D, que es la mayor, también bajaron por ejemplo a la A o B, y por ende, la molestia no es para todos los ciudadanos.

