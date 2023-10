Cortocircuito | Diego Gonzáles y su candidatura en firme

Candidatura en firme

El intento de apartar de la carrera por la Gobernación de Norte de Santander al candidato Diego González no prosperó, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió negar la solicitud que había elevado el ciudadano Richard Salazar para que le revocaran la inscripción al aspirante de ‘Los buenos somos más’. A González le reprochaban el estar, aparentemente, inhabilitado por tener doble nacionalidad y no ser colombiano de nacimiento, pero los magistrados lograron comprobar que, si bien el candidato nació en Venezuela, también cuenta con la nacionalidad colombiana, porque sus padres son de aquí. “El hecho de que el candidato tenga doble nacionalidad no implica estar incurso, per se, en la inhabilidad alegada por el requirente”, concluyó la Sala Plena del CNE.

El tiro por la culata

Parece que de poco sirvió la lucha interna que se desató en el Centro Democrático hace unos meses por el aval para la Gobernación, pues después de una dura puja por evitar que el respaldo fuera para el dos veces gobernador William Villamizar, al final el exmandatario sí se quedará con el apoyo de un sector importante del uribismo. Esto, luego de que al general Jorge Eduardo Mora se le cayera su candidatura, por estar inhabilitado. Dirigentes del Centro Democrático le confirmaron a un reportero de Corto Circuito que ya es un hecho que el partido dejará en libertad a su gente para que vote por el que quiera. El destape de más de uno será pronto y ya podrán respirar tranquilos quienes le venían haciendo fuerza a Villamizar tras bambalinas.

Ya volvió el alcalde

Mucho se especuló en los últimos días sobre el descanso que repentinamente se tomó el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, pues todas las versiones apuntaban a que el mandatario había decidido pedir vacaciones para hacerle el quite a una suspensión que venía en camino. Esta posibilidad cobró fuerza, porque por esos mismos días se conoció la decisión de la Procuraduría en contra del gerente del Área Metropolitana, Miguel Peñaranda, que lo apartaba del cargo por tres meses. Pero, tan rápido como se cayó la suspensión de Peñaranda, así de pronto volvió Yáñez a sus funciones y esta semana ya estaba liderando nuevamente la agenda. ¿Falsa alarma?

Infórmese: El modus operandi del ‘falso servicio’ que deriva en secuestros en Cúcuta

Falsa encuesta

Esta semana circuló la imagen de una supuesta encuesta a la Gobernación de Norte de Santander que había hecho el Centro Nacional de Consultoría y en la que el candidato William Villamizar aparecía a la cabeza de la competencia con el 46% de la intención de voto, lejos, muy lejos de los demás competidores. Al general Mora lo ubicaban segundo con apenas un 8%, a José Gregorio Botello tercero con el 5% y a Diego González de último, con el 3%. La medición dio mucho de qué hablar, pues aunque es cierto que el exgobernador en el periodo 2008-2011 y 2016-2019 tiene la mayor favorabilidad en estos momentos, la medición resultó siendo falsa. Un día después de que se conociera, el portal Colombiachek decidió pasarle el detector a dicha publicación y comprobó que la tal encuesta no existía.

¿Pensando con el deseo?

A propósito de encuestas, después de que se conociera la reciente medición que hizo el CNC para la Alcaldía de Cúcuta, el escenario de las alianzas volvió a activarse y esta semana hubo varias reuniones para analizar el panorama actual en la carrera por el primer cargo y frente a la cual muchos creen que cualquier cosa puede pasar. El aspirante David Fajardo volvió a enviar señales de un posible acuerdo entre algunos de los aspirantes que aparecen después del tercer lugar de la tabla, como Emerson Meneses y Juan Carlos García-Herreros. Confirmación no hay por ahora de una alianza y de los encuentros lo único cierto son las fotografías que se han publicado en las redes sociales. Fajardo, sin embargo, insiste en que “seguimos uniendo esfuerzos”.

Consulte: En la cárcel de Cúcuta grabaron película que concursa en Smart Films

Sede embrujada

En toda la esquina nororiental de la calle 17 con avenida quinta, existe una antigua casona de dos pisos que, quienes son vecinos de la zona, conocen como la casa embrujada o de los espantos, por lo cual ha estado casi siempre los últimos lustros desocupada y últimamente había servido a los habitantes de calle de los alrededores, como refugio. Hoy en día, la casa fue refaccionada y pintada para utilizarla en la campaña a la Alcaldía del candidato de AICO, Carlos Cote y sus respectivos compañeros en lista para Concejo, ediles y Asamblea. La verdad es que dicha edificación dio un giro de 180 grados, pues hasta bonita quedó luego de los arreglos actuales. Esperaremos a ver si el candidato Cote logra su cometido de desembrujarla y lograr una buena votación de ‘brujos y brujas’, que lo catapulten a la primera magistratura del municipio.

Le puede interesar: ¿Le enviaron dinero a la primera dama? La revelación de Nicolás Petro sobre la cercanía entre Cristian Daes y Verónica Alcocer

Jalón de orejas

Hablando de funcionarios y política, esta semana la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, les hizo un fuerte llamado de atención a los gobernadores y alcaldes, puesto que estarían cruzando la “delgada línea” que existe entre el ejercicio de sus labores y la participación en política. Aunque no dio nombres propios ni se refirió a algún caso en particular, la jefe del Ministerio Público cuestionó que, aprovechando los vacíos que tiene la ley, los mandatarios se están moviendo por lo que ella considera “zonas grises”.

Les cogió la noche

O este año fueron muchas las solicitudes de revocatoria de inscripciones que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral para sacar del camino a los candidatos inhabilitados, o a los magistrados más bien les cogió la noche para evacuar las resoluciones que debieron estar listas el viernes, cuando se vencía el plazo para que los partidos y movimientos políticos pudieran reemplazar a los aspirantes a los que les anularon sus candidaturas. Cuando ya no había nada más que hacer, el CNE informó que mañana lunes retomaría las audiencias que están pendientes y que las diligencias se extenderían hasta cuando sea necesario. Pero como los tarjetones se deben empezar a imprimir pronto, los magistrados le tiraron la pelota a la Registraduría y solo atinaron a decir que eso ya era una competencia de dicha entidad.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion