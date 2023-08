¿Su negocio puede ser clausurado este mes? Conozca las sanciones por no facturar electrónicamente

Las piezas del rompecabezas de la propuesta del Gobierno sobre la tan esperada reforma tributaria ya se están armando. A los ojos de los expertos las más de 900 fichas que contendría el proyecto apuntarían a una reforma estructural integral. Las piezas del rompecabezas de la propuesta del Gobierno sobre la tan esperada reforma tributaria ya se están armando. A los ojos de los expertos las más de 900 fichas que contendría el proyecto apuntarían a una reforma estructural integral.



En los últimos 20 años, las más de 10 reformas han sido exitosas en materia de recaudo, pero a costa de ir formando el código tributario como una colcha de retazos: difusa, compleja y obsoleta.



Ahora, el proyecto del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene nombre propio, Elissa, denominado así por el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y buscará que ésta sea más equitativa, más limpia, sencilla, que seduzca y que se adapte a las normas internacionales.



Además buscaría que fuera un sistema equitativo, progresivo y eficiente, tal como lo dice la Constitución Política. El primer compromiso de Santos a cumplir será no aumentar las tarifas y compilar en un solo cuerpo jurídico todas las normas.



Una de las modificaciones que se harían específicamente en el impuesto sobre la renta de personas jurídicas sería la tributación de los dividendos y las participaciones. Según Alfredo Lewin Figueroa, socio principal de la Firma Lewin & Wills Abogados, la tarifa de renta de sociedades debería quedar en 25% y cuando se distribuyan los dividendos haya un gravamen entre un 10% y 15%. “Mientras no se distribuyan no estarían gravados, entonces habría un estímulo para seguir invirtiendo”, agregó.



Otro de los puntos a revisar son las exenciones. En opinión de Figueroa, el país debe definir qué quiere incentivar y crear un marco claro por cinco años, máximo por 10, pero nunca por 30 años. La reforma estructural implica una revisión completa, un revolcón al código tributario que a juicio de los expertos requerirá de una discusión larga y profunda.



Las propuestas

Según Tendencia Económica de Fedesarrollo para atender una reforma estructural se debe tener en cuenta: estimar en cuánto podría aumentar el recaudo, incrementar al máximo posible el número de bienes gravados con IVA al 10% y al 16%, unificar la tarifa de renta de las empresas en un nivel que si bien debe ser inferior a la actual tarifa general de 33% debe ser superior a la tarifa de 15% de zonas francas uniempresariales y disminuir el nivel de renta exenta, etc.