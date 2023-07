Alienación parental, otra práctica que viola los derechos de niños y adolescentes

El problema social planteado es que, como resultado de los divorcios, y de la conducta de la alienación parental, bien sea por el padre o por la madre, los niños pueden verse atrapados en un conflicto emocional y desarrollar actitudes negativas hacia el progenitor alienado, lo que afecta su bienestar emocional y su relación con ambos padres.

Lea también: Los muertos que conceden favores en la frontera

La alienación parental es un fenómeno social que afecta a muchas familias, especialmente en la sociedad actual. Se presenta cuando papá y mamá se divorcian y uno de los progenitores intenta influir negativamente en la relación entre el otro pariente y sus hijos. Esto lo logra a través de una serie de estrategias manipuladoras, como denigrar al padre alienado, restringir el contacto con los hijos o hacer falsas acusaciones.

Así lo sostiene Carlos Montaño, profesor de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Federal do Río de Janeiro y coordinador del Diplomado Latinoamericano de Actualización en Alienación Parental y Trabajo Social, organizado por los programas académicos de Trabajo Social y la Especialización de Procesos de Intervención Social de la Universidad Simón Bolívar y por el Núcleo de Estudios sobre Alienación Parental y Trabajo Social (NEAPSS), un núcleo de investigación constituido por trabajadores sociales de la academia y de la práctica, entre los que están tribunales de familia, de la niñez, la adolescencia y consejos, entre otros.

Esta formación académica surgió como consecuencia de la necesidad que tienen hoy los centros conciliadores y juzgados de que más peritos profundicen en la problemática; primero, para entregar un diagnóstico y, en segundo lugar, con el fin de crear literatura sobre la situación que es trascendental para las familias y la sociedad no solo de Colombia, sino de Latinoamérica y el mundo.

Lea además: El impacto económico que traerá El Niño a los trabajadores informales

Se desconoce cuántos menores pueden estar sufriendo debido a esta práctica, sin embargo, un dato relevante es que, en el primer trimestre de 2023, en Colombia, 2.133 parejas se han separado, según las estadísticas del Colegio Nacional de Notarios.

“Las causas no son graves, por ejemplo, se divorcian porque no se comprendieron, o por el tema económico, o no están dispuestos a contribuir ambos en igual forma para el sostenimiento del hogar que han conformado, o simplemente porque quieren seguir llevando la vida de solteros”, manifestó el presidente del Colegio de Notarios, Eduardo Durán.

Según Montaño, la alienación parental es un tema reciente en la medida de que anteriormente los matrimonios se sostenían más, por arraigos a factores religiosos, culturales e incluso, a la percepción que se tenía de las nupcias, pues era visto por las familias más como un negocio jurídico donde se pretendían mantener linajes o por razones económicas de los hogares.

Lea aquí: Los ministros que fueron clave en el Gobierno Petro y ahora critican su gestión

“Hoy en día, estamos en una sociedad en transición, y las personas se casan con mayor libertad; es decir, ya las mujeres no son obligadas a contraer matrimonio, sino que este acto se concede por afectos y muchas veces por cuestiones más efímeras”, explicó, con relación al alto número de divorcios.