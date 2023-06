Golpe a ‘Los Comba’, una banda de atracadores en Cúcuta

En varios hurtos a residencias que se cometieron en los últimos 10 meses en Cúcuta, los funcionarios de la Sijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron cosas muy particulares, que terminaron llevándolos hacia una banda delincuencial que casi no era conocida en la ciudad.

Se trata de ‘Los Comba’, una red de atracadores conformada por cerca de 12 delincuentes que tienen un prontuario robusto y que algunos de ellos ya han estado en prisión.

Lo primero que se encontraron los investigadores fue que los integrantes de esta organización delincuencial siempre se movilizaban en un taxi, además, en cada uno de los golpes que cometieron siempre usaban el mismo modo de operar: entraban a las viviendas forzando las cerraduras, a las víctimas las amarraban de pies y manos y las amordazaban.

“Lo que no es común, pues el robo a residencias siempre se ha dado es por ventosa (abren un hueco por la pared o techo), aprovechando que no hay nadie, pero a estos delincuentes no les importaba nada, si encontraban a los habitantes, los amarraban y amedrentaban con armas”, contó una fuente judicial.

Según el testimonio de varias víctimas, algunos de los delincuentes tenían un acento como si fueran de la costa y otros de Cúcuta.

A esto se sumaron las imágenes de varias cámaras de seguridad por las zonas donde cometieron los hurtos, que fueron analizadas por las autoridades.

La identificación

Con este material probatorio que lograron recopilar los investigadores, se dieron en la tarea de identificar plenamente a los delincuentes y así poder capturarlos para que respondieran ante la justicia.

“Gracias a esas pistas y al reconocimiento fotográfico que hicieron algunas de las víctimas, logramos tener una identificación plena y la Fiscalía consiguió que un juez avalara las órdenes de captura en su contra”, sostuvo una fuente judicial.

Una vez tuvieron las órdenes de captura en sus manos, los investigadores salieron en busca de los presuntos delincuentes, por lo que capturaron a Wilfrido Padilla Rodríguez, de 41 años, conocido como ‘Mago’ y quien sería el presunto líder de la banda.

“Es de resaltar que Wilfrido Padilla fue capturado en enero del año anterior y se encontraba cumpliendo una condena con detención domiciliaria, al momento de su detención se encontraba fuera de la vivienda sin permiso del Inpec”, aseguró la Policía.

También capturaron a Yamil Eduardo Leguiza Yáñez, de 33 años, y a Kevin Camilo Ariza Perpiñán, de 33, alias Panda, quien cayó en Sincelejo.

Las autoridades también detuvieron al conductor del taxi en el que se movilizaban los presuntos asaltantes, identificado como Jerson Arley Jerez Rojas, de 35 años, alias Titi. Las capturas se dieron en La Primavera, Torcoroma y Vallester.

Todos fueron presentados ante un juez y enviados a prisión para que respondan por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y fuga de presos.

Los robos

Según las investigaciones adelantadas por la Sijín y el CTI, esta banda ha robado en diferentes barrios de las comunas 3, 4 y 5 de Cúcuta.

“Este grupo delincuencial ingresaba a las viviendas en horas de la madrugada, forzando cerraduras de puertas y ventanas”, indicó la Policía Metropolitana,

Entre los hurtos que estarían implicados ‘Los Comba’, está uno que se dio en febrero pasado, en el barrio La Libertad, donde se robaron $10 millones.

Otros asaltos fueron en unas casas de los barrios Colsag y Portachuelo, en agosto de 2022, que con armas de fuego se llevaron dinero, joyas y otros elementos, valorados en $330 millones.

Los investigadores también presumen que esta banda ha participado en otros tres hechos más que siguen siendo analizados.



