Maletero murió 6 días después de ser herido a disparos en Puerto Santander

Wilfreydi Díaz Ayala, como todos los días salió de su casa en Boca de Grita, municipio García de Hevia (estado Táchira), para trabajar como maletero en Puerto Santander el pasado 21 de febrero. Sin embargo, ese día todo fue diferente y marcó el final de su existencia.

El hombre fue hallado tirado, con dos heridas de bala, a un costado de la entrada a ese municipio. Luego de conseguir el contacto de uno de sus familiares, a las 5:30 de la tarde, se comunicaron con su mamá.

“Me llamaron para avisarme que él estaba tirado en la vía junto con la bicicleta, pero cuando llegué me dijeron que ya lo habían llevado al puesto de salud. De allá yo me vine con él en la ambulancia para el hospital”, manifestó.

Su mamá, rápidamente desde Venezuela, cruzó la frontera, pero no lo encontró donde le dijeron, sino que ya estaba en el puesto de salud de Puerto Santander.

Los médicos le informaron que por la gravedad de los impactos el hombre, de 28 años, debía ser remitido para el Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta. Fue así que empezó su odisea, que llegó hasta la noche del martes, pues ‘El Mocho’, como le decían de cariño por su discapacidad, falleció.

Recibió una llamada

Según la mamá del hombre, él había recibido una llamada para que llegara al kilometro 57, un sector peligroso en Puerto Santander. Y desde ese entonces no supo más de su paradero. “Él no llevaba plata, si se llevaron el celular, pero no era por robarlo”, aseguró ella.

De esa extraña llamada la familia no pudo conocer nada más. La madre solo sabía que su hijo se ganaba la vida siendo maletero, por el puente La Unión, ubicado en Puerto Santander.

Era muy servicial

“Mi hijo ayudaba a las demás personas en lo que necesitaran, andaba en su cicla pasando mercancía, frutas, lo que le pidieran. Wilfreydi no tenía su pierna derecha, sin embargo nunca fue impedimento para que manejara su bicicleta, como medio de transporte y en ella llevara y trajera lo que le pidieran por la frontera”, manifestó la mamá.

Desde que cerraron el paso fronterizo vehicular- agregó- él empezó a trabajar como maletero, lo que le funcionaba como una fuente de sustento para su mamá y su hermano menor.

La atención

Debido a que Wilfreydi Díaz Ayala tenía una herida de gravedad en su cabeza, según su mamá, era importante que lo trasladaran para una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“A mí me dijeron que él necesitaba UCI, porque su cerebro había quedado mal, pero por ser venezolano nunca se la dieron”, aseguró la mamá de Díaz Ayala.

Finalmente, seis días después del hecho, la mujer recibió una llamada a las 8:30 de la noche, donde le dieron la fatal noticia, Wilfreydi no resistió y falleció.

Por ahora, queda en manos de las autoridades judiciales establecer con claridad cuales habrían sido los móviles para que atentaran contra la vida de ‘El Mocho’.

