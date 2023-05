Presunto disidente de las Farc cayó extorsionando en Cúcuta

Las intimidaciones que recibió un comerciante a través de WhatsApp, de un presunto líder de la disidencia del Frente 33 de las Farc, en el que le exigía 5 millones de pesos, a cambio de dejarlo trabajar en su negocio, ubicado en la ciudadela Juan Atalaya, no fueron impedimento para que alertara a las unidades del CTI y del Gaula Militar, para que le siguieran el rastro y pudieran detener al extorsionista.

Cuando la víctima les mostró a los investigadores los mensajes extorsivos, de inmediato las autoridades iniciaron un acompañamiento para que se concretara un procedimiento de pago controlado y así poder capturar en flagrancia al responsable.

El perfil de WhatsApp tenía una imagen alusiva a las Farc y allí, el presunto comandante ‘Mauricio’, le exigía el “impuesto de guerra” al comerciante, que inicialmente fue de $5 millones, a lo que este se negó y le ofreció solo 3 millones de pesos, por lo que, junto con los investigadores judiciales acordaron que el pasado 8 de mayo recogerían el dinero.

Según se conoció, alias Mauricio le aseguró a la víctima que uno de sus emisarios pasaría por la ‘vacuna’ a su negocio, por lo que le pidió que se lo entregara para evitar inconvenientes.

De inmediato, los funcionarios del CTI de la Fiscalía y los miembros del Gaula Militar, vestidos de civil, se ubicaron de manera estratégica dentro y fuera del establecimiento comercial, a la espera de que llegara el extorsionista a cobrar el dinero.

Sobre las 6:20 de la tarde del lunes, un hombre vestido con franela de color blanco, pantalón negro y botas tipo militar amarillas, preguntó por el propietario del negocio y aseguró que iba de parte de ‘Mauricio’, por lo que el comerciante accedió a entregarle el dinero acordado y justo en el momento en que recibió el paquete con el dinero, los uniformados lo interceptaron y lo capturaron.

Las autoridades identificaron al detenido como Mario Mendoza Gualdrón, a quien le incautaron un celular y tres simcard, que serán analizados para descubrir si hay más víctimas.

Mendoza quedó a disposición de la Fiscalía para que responda por extorsión, por lo que luego de ser presentado en audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, un juez decidió enviarlo a la cárcel mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Al cierre de esta edición se conoció que, en otro operativo controlado, el CTI y el Gaula Militar capturaron a otro hombre, en el barrio Loma de Bolívar, cuando cobraba una extorsión.

Por ahora las autoridades continúan adelantando investigaciones contra las estructuras que se dedican a extorsionar, especialmente a los comerciantes del área metropolitana de Cúcuta.

