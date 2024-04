Ahora sé quiénes son mis verdaderos amigos: Adriana Lucía

Cuando empezó a planear lo que sería el lanzamiento de su nueva música, Adriana Lucía se sorprendió al darse cuenta que han pasado cerca de siete años desde la última vez que hizo la presentación de una obra inédita.

Esto no significa que se quedara quieta todo ese tiempo. Fueron años de pandemia, de confinamientos, lanzó en este tiempo un álbum con sus propias versiones de clásicos de la música colombiana, no se alejó de los escenarios, creó otros emprendimientos y fue madre nuevamente de gemelos.

La artista asegura que cuenta ya con el 85% de la producción de su próximo trabajo musical, y como adelanto, acaba de lanzar su primera canción ‘Amor pa toda la vida’.

“Vengo desde el año pasado preparando este lanzamiento y esperando el momento justo de ir mostrando. Es un año muy importante para mí, porque es una especie de regreso, tras los rezagos de la pandemia y musicalmente retornamos. Mi hijo inventó una palabra que me gusta mucho: ‘Estoy nerviosonada’, que creo que lo dice todo del momento en que estoy viviendo”, comentó Adriana Lucía.

Si bien, quería ser madre, no esperaba que llegaran gemelos, por lo que el trabajo de crianza se multiplicó por dos, y ese primer año se concentró completamente en ellos, las 24 horas, “donde tu corazón, tu mente y hasta tu cuerpo están en pro de sus necesidades. Un hijo, en este caso dos, son como una extensión de su propio ser. Pero además, tuve algunos problemas a nivel físico, me operaron, pero pasó todo esto y me pude reconectar con mi música y carrera”.

Pero a la vez, confiesa que nunca deja la música de lado aunque esté concentrada en su faceta de madre o de empresaria. Durante todo este tiempo no ha dejado los escenarios, aunque no con extensas giras. “Siempre estoy creando, no puedo dejar de hacerlo porque yo soy cantante desde niña, no sé hacer otra cosa, entonces no sé vivir sin hacer música, lo que no sé qué tan bueno o tan malo sea”.

No han sido fáciles los últimos años en su carrera, entre las dificultades de una industria en una transformación voraz, “He pasado por momentos que no pensé que pasaría, tanto a nivel familiar, artístico y hasta social, incluso como país, porque creo que todos hemos vivido muchas cosas juntos. Pero tras ese tsunami que viví, siento que pasé todo por un colador y ahora sé quiénes son verdaderamente mis amigos, quienes se fueron, pero también me siento con menos miedos. No diré que no tengo miedo, porque siempre hay fantasmas que aparecen, pero tengo menos ganas de rendirle cuentas a las personas, siento más libertad, quizás eso sea producto de llegar a la edad de 40 años. En una etapa maravillosa con muchas ganas de proponer”.