300 familias invaden predios de la Normal Superior, en Ocaña

Las invasiones son ilegales

El secretario de Gobierno municipal, Jaime Velásquez Salamanca, señaló que se han hecho los acercamientos, pero los voceros no han querido aceptar las condiciones. “Únicamente existe la posibilidad del retiro voluntario, mientras se organiza una asociación para formular un proyecto de vivienda de interés social ante el ministerio del ramo”, explicó.



Sin embargo, los cuatro negociadores se levantaron de la mesa y no están de acuerdo con esa propuesta. Aseguraron que permanecerán en el sitio.



“Nosotros buscamos alternativas en el marco de la legalidad, activando unas mesas técnicas de trabajo para obtener el lote. Se les habló de un filtro real para definir aquellas personas que necesiten solventar el problema habitacional y no quisieron”, agregó.



El profesional del derecho manifestó que, con la presencia de la Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se agotan todos los mecanismos antes de ordenar desalojo de los terrenos.



Recordó que ese fenómeno se registra en Ocaña cada vez que hay elecciones para escoger a los mandatarios locales, factor aprovechado por los avivados para hacer negocio con las necesidades de la gente.



“Entre ellos uno de los voceros no vive en Ocaña, viene de Hacarí y es propietario de un predio bastante interesante en esa población como lo testifica un certificado catastral. Otros son de Santa Marta, Cúcuta, Labateca, Riohacha, Sabana de Torres y el resto de los municipios del Catatumbo.

Vinieron a hacer ocupación de hecho, posiblemente acostumbrados a convertir en un negocio una necesidad. La intención no es recuperar el predio a la fuerza y si es necesario se procederá”, recalcó.