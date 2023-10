Fuertes lluvias azotan al departamento Norte de Santander

El riesgo latente

La circulación de automotores estuvo paralizada por varias horas mientras los operarios del Instituto Nacional de Vías conjuraban la emergencia.



En horas de la tarde el paso fue habilitado y los conductores deben tomar las precauciones del caso debido a los efectos del fenómeno natural.



Los conductores siguen sufriendo los avatares del invierno y no han podido reponerse de las pérdidas económicas ocasionadas por el desastre natural.



El gremio transportador en repetidas oportunidades había advertido a Invías de las dificultades que se podían presentar en el mes de octubre teniendo en cuenta el incremento de las lluvias.



Cinco meses después de ocurrida la avalancha el riesgo está latente y los cierres causan traumatismo para los usuarios, ya que las empresas no pueden cambiar de rutas so pena de ser multadas por el ministerio del ramo.

Los habitantes de la vereda El Tarrita, comprensión rural del municipio de Ábrego, esperan una solución definitiva a la emergencia vial y la reubicación en fincas cercanas para continuar desarrollando las actividades agropecuarias.