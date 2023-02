Un día sin vendedor ambulante, en Ocaña

Ley del rebusque

En la actualidad no se tiene una cifra exacta de vendedores ambulantes y estacionarios, a raíz de la constante llegada de foráneos ofreciendo todo tipo de artículos de la canasta familiar. Sin embargo, la asociación debidamente constituida cuenta con 53 personas agremiadas quienes suscribieron el convenio con la administración municipal. Jesús Coronel, uno de los vendedores, acepta las condiciones y manifestó que todos deben aportar un granito de arena para mejorar la movilidad en el centro.

“Es cierto que afecta el bolsillo de nosotros, pues estamos en el rebusque diario; vamos a tomar ese receso como un descanso”, agregó.

Lea además: Colapsan celdas de retención transitoria en Ocaña

No obstante, Luis Enrique Castro, representante del sindicato de vendedores, dijo que no se puede quitar la comida de la boca de las personas dedicadas al rebusque. “Es una medida absurda, un abuso de autoridad y no vamos a permitir que los funcionarios que tiene las tres raciones en sus casas, nos pongan a aguantar hambre durante un día al mes”, señaló.