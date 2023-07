Iván Name y Andrés Calle presidirán el Senado y la Cámara

Un inesperado desenlace tuvo anoche la elección de la nueva mesa directiva del Senado de la República, cuya presidencia le correspondía al Partido Alianza Verde, según los acuerdos políticos pactados el año pasado.

Aunque todas las miradas estaban puestas sobra la senadora Angélica Lozano, quien se creía iba a ser la ganadora como se proyectó desde hace varios meses, la puja que se desató al interior de la colectividad por dicha aspiración la terminó ganando su compañero Iván Name.

Este último obtuvo el respaldo de 54 senadores, frente a 50 votos que consiguió Lozano.

Minutos antes de la votación, el senador Inti Asprilla declinó su aspiración, no sin antes lanzar una dura crítica al Gobierno Nacional, por no haber respaldado su postulación, pese a que él es uno de los principales defensores del presidente, a diferencia de Lozano, que es mucho más independiente.

Name, por su parte, decidió postularse él mismo al cargo, pero con lo que no se contaba era que iba a terminar recibiendo el respaldo de los partidos de oposición, quienes contribuyeron con su victoria, afectando así los intereses del Gobierno, que no logró asegurar un aliado en esa importante posición, para este segundo año de legislatura.

En la primera vicepresidencia fue elegida María José Pizarro (Pacto Histórico) y en la segunda Didier Lobo (Cambio Radical).

En la Cámara de Representantes, entre tanto, el liberal Andrés Calle, a quien señalan de ser mucho más afín al gobierno Petro, fue el elegido con 179 votos, luego de que Julián Peinado no lograra el respaldo para su aspiración.

La primera vicepresidencia la ocupará el conservador Fernando David Niño y en la segunda vicepresidencia estará el representante opositor Juan Fernando Espinal.

