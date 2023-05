No vamos a cambiar todo de un día para otro: Director de Planeación

Jorge Iván González está satisfecho. Cuando llegó en agosto pasado al gobierno de Gustavo Petro, la primera de muchas tareas que le puso el mandatario fue lograr poner en marcha el plan nacional, el cual diseñó, lideró y defendió desde la Dirección Nacional de Planeación.

Este economista, muy cercano al mandatario nacional, fue el que se encargó de que en esta ley estén las bases del cambio que Petro le propuso al país y con el cual ganó la Presidencia de la República, una propuesta que en opinión de González genera grandes expectativas en especial en los colombianos más pobres y que reclaman esos cambios.

En entrevista el director del DNP habla de cómo quedó el plan, de cuándo y cuáles asuntos empezarán a ver lo colombianos que ya se ejecutan.

- ¿Se siente satisfecho con como quedó el plan de desarrollo como salió del Congreso?

Toda la parte correspondiente a las bases y las metas quedó igual a como se presentó en el comienzo. Es decir, no hubo cambios grandes cambios fuera de uno que otro párrafo pequeño, pero, en general, el plan pasó sin ninguna dificultad y que los mensajes estructurales que se plantearon, esas grandes transformaciones, pues el Congreso consideró que eran pertinentes y definitivamente era necesarias para poder avanzar en el desarrollo económico y social del país. En ese sentido, creo que se logró bastante.

Ahora el número de artículo yo hubiera querido que fuera menor, que no tuviera tantos artículos, hubiera querido que las metas fueran más articulables. Ahora, en planeación tenemos nosotros es que tratar de buscar la articulación entre los distintos proyectos que se aprobaron y es una tarea ya más de mediano plazo. Es decir, que los proyectos realmente estén articulados, pero el sueño mío es que en lugar de 373 artículos que hubiera tenido 40 o 50 artículos, en general con el Congreso nos fue muy bien. Para mí, fue una experiencia muy buena porque fue trabajo bastante cuidadoso, serio, sistemático.

- ¿Confía en que este plan de desarrollo sí se puede llegar a cumplir todo?

Yo creo que en este cuatrenio se empiezan a modificar grandes líneas del desarrollo nacional, ese es el aporte. El tema ambiental empieza seriamente a tener en cuenta la importancia de estos activos ambientales. Yo creo que ahí se empiezan a dar cambios importantes. En materia de reforma agraria ya se están haciendo cambios importantes, el mensaje de transición energética también es muy fuerte en el plan. Yo creo que durante estos cuatro años pues se empiezan a hacer las transformaciones. Ahora, obviamente, todos estos cambios estructurales van a requerir más tiempo, pero yo sí creo que la forma como están planteados los artículos tiene que ver con las transformaciones. Sí generan instrumentos para ir modificando las estructuras de desarrolló del país.

Todos somos conscientes de que un tema de Reforma Agraria requiere tiempo. Es complicado lograr que el maíz de Colombia sea competitivo con el de Estados Unidos y que por lo tanto dejemos de importar maíz de allá. Es un ejercicio muy complicado desde el punto de vista tecnológico, de infraestructura, de asistencia técnica, de crédito, pero los mensajes en ese sentido son claros, es absurdo que Colombia esté importando maíz.

- ¿Cuatro años alcanzan para esas transformaciones?

Es clarísimo que en cuatro años usted no lo logra que se hagan esas transformaciones, pero sí le manda el mensaje al gobierno siguiente de que estos temas son tan estructurales, tan importantes que de alguna forma los tiene que mantener. Me imagino al siguiente gobierno manteniendo esas grandes líneas. El tema del agua: cualquier gobierno siguiente va a tener que seguir preocupado por el agua y por los páramos sencillamente por la sostenibilidad del planeta. Ellos sí creo que están tocando unos temas que mueven el desarrollo del país, pero que claramente son tan estructurales, que no se puede pretender hacer todas las transformaciones ya, pero las metas que propusimos sí se pueden cumplir.

70% de catastro es difícil, pero se puede cumplir; 500 mil estudiantes nuevos en técnica, tecnológica y universitaria es una meta muy ambiciosa, el presidente insiste en que la podemos cumplir, la ministra de Educación cree que sí, pero sigue siendo muy ambiciosa y uno podría dudar que efectivamente se vayan a alcanzar. La intención es avanzar rápido. En otros temas yo creo las metas son bastante alcanzables.

- ¿Los recursos del plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida sí están asegurados?

Esa parte es inclusive conservadora. Esa cifra de 1.145 billones de pesos es con base al marco fiscal de mediano plazo con un crecimiento del PIB del 3 por ciento que puede ser moderado. Son las estimaciones del Ministerio de Hacienda. Los recursos públicos que están ahí son razonables, los 1.145 billones son razonables, no estamos suponiendo grandes saltos, incluso en regalías estamos suponiendo 35 billones de pesos en dos años. No estamos poniendo unos ingresos exagerados.

- ¿Pero si el crecimiento de la economía sigue cayendo, eso no afecta al plan de desarrollo?

Uno quisiera que estos modelos no fueran tan lineales, pero uno quisiera proyectar esos temas de forma no lineal como ciclos. Uno debería soñar con unas proyecciones cíclicas, es decir, que usted puede mirar hacia el futuro el ciclo, pero los instrumentos que tenemos son todavía muy limitados porque uno no proyecta el ciclo, uno proyecta la tendencia, es decir entonces que el promedio va a ser más o menos tres.

El Marco Fiscal de mediano plazo es algo así, es un modelo lineal muy sencillo, que no puede captar los ciclos sobre el cual usted hace una mínima planeación, nosotros tratamos sobre algunos indicadores de poner un rango, como el indicador de pobreza.

Nosotros ponemos un rango porque eso depende de políticas públicas, pero sobre todo depende el tema de la economía, en catastro multipropósito pusimos 70%, si no cumplimos la meta es responsabilidad de la administración, pero en pobreza puede decir parte responsabilidad del gobierno en políticas públicas, pero gran parte es el ritmo de la economía.

- ¿La gente cómo va a ver que ya está en práctica, cómo lo van a notar los colombianos?

Yo esperaría que, en materia, por ejemplo, del ordenamiento del territorio, ya en esto de la ministra Susana Muhamad ha sido muy clara en el tema de empezar a disminuir la deforestación y yo creo que se puede empezar a ver relativamente. El tema de acueductos, alcantarillados y vivienda, que tiene que ver mucho con ese capítulo de ordenamiento, yo espero que eso ya se empiece a ver. Hay recursos para ir destrabando los subsidios de vivienda, entonces en esas áreas se puede avanzar, lo mismo que en vías terciarias sería relativamente relativamente rápido en vía social y se puede avanzar muy rápido.

- ¿En transición energética puede ser más lento?

En el último Consejo de Ministros se habló sobre la importancia de empezar proceso rápido de transformación de energía solar, ahora todo eso técnicamente es mucho más sofisticado más complejo, pero se está avanzando.

- ¿Quedó con muchos micos el plan de desarrollo como se denunció de forma insistente?

Nosotros en una semana recibimos más de 5.200 proposiciones, lo que hicimos fue que los equipos técnicos analizaron cada una de las propuesta y se les respondió a los congresistas por qué se rechazaban, por qué definitivamente no respeta lo que llama materia, por qué es muy difícil articularlo con el plan de desarrollo. Aceptamos unas 40. Puede ser que algunos artículos ya en las revisiones posteriores legales, se nos diga que no corresponde exactamente con el plan de desarrollo de materias, pero bueno, lo que quiero decir es que como equipos de Planeación y Hacienda hicimos un trabajo juicioso, hicimos el mejor esfuerzo posible para respetar la unidad de materia.

- El presidente Petro en su gira en España dijo que le preocupa no poder cumplirle a los colombianos con el cambio ¿Piensa usted lo mismo?

Yo creo que sí arrancamos, ahora el problema que tiene una propuesta como al del presidente Petro es que si genera muchas expectativas. Es una pregunta muy complicada, porque yo sí creo que hay unas expectativas muy fuertes, por el lado de la comunidades la expectativa es grande. Vamos a hacer ahora que divulgaremos el plan un pedagogía que diga que vamos avanzando pero no vamos a cambiar todo de un día para otro, es muy muy difícil.

