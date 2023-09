Álvaro Lozano, el nortesantandereano que corrió 18 Clásicos RCN

El Clásico RCN de ciclismo, es la segunda carrera más importante del país, después de la Vuelta a Colombia.

La competencia que nació un 1961, este año llega a su edición número 63, la cual comenzará el sábado, y saldrá por tercera vez desde Cúcuta.

La primera vez que el Clásico Radial salió desde la frontera fue en 1996, y coronó como campeón al boyacense Israel ‘El Rápido’ Ochoa, el cucuteño Álvaro Lozano Moncada fu subcampeón y tercero se ubicó Jair Bernal.

La segunda vez que partió, se dio un 2 de octubre de 2005 y el campeón en ese entonces fue Libardo Niño.

El Clásico a través de loa 62 años de existencia, ha dado grandes campeones entre los que se destacan los cinco títulos del boyacense Rafael Antonio Niño (1971, 1975, 1977, 1978, 1979), los cuatro del jardinerito de Fusagasugá, Lucho Herrera (1982, 1983, 1984, 1986) y los cuatro del pedalista colombo-español Oscar Sevilla (2008, 2012, 2016, 2019) y los tres del también cundinamarqués Raúl Montaña en (1995, 1997, 1998), como los máximos ganadores de la emblemática carrera.

Muchos clásicos

No obstante, Álvaro Lozano Moncada hoy con 59 años estuvo cerca de ganar la carrera en 1996 en la que terminó de segundo a 1’37’’ del campeón Israel Ochoa.

“Ese Clásico no lo gané porque el equipo no me respondió”, rememoró Lozano Moncada, tras hacer una carrera maravillosa a lo largo de las ocho etapas que se disputaron.

El primer líder en el prólogo había sido el antioqueño Duván Ramírez.

La primera etapa se disputó entre Cúcuta y Bucaramanga sobre un trayecto de 210 kilómetros ganada por Ochoa y quien se apoderaría de la camiseta de líder, la cual conservó hasta el final de la prueba.

Con Ochoa, libraría una fuerte batalla por ganar la competencia de principio a fin, pero el boyacense contó con mejor suerte que el nortesantandereano.

“Fue un clásico de los más duros que corrí porque lo luché para ganarlo, pero reitero las cosas no se me dieron.

En ese entonces las etapas eran largas de más de 200 kilómetros, no como ahora que las han recortado y eso no le viene bien a los nuevos ciclistas si sueñan con algún día correr en Europa.

Claro, eran otros tiempos, pero nuestro ciclismo se ha devaluado en ese sentido y lo que necesitan los nuevos prospectos son kilómetros”, señaló el excorredor cucuteño.

Álvaro era ciclista del equipo Manzana Postobón y siempre se caracterizó por ser un guerrero haciendo honor a su estirpe motilona.

Tal vez muchos no lo sepan, pero el hombre del ‘corazón de fantasía’, como bautizará el fallecido comentarista Julio Arrastía Bricca, Lozano corrió 18 Clásicos RCN, del que él mismo se en orgullece en decir “es la segunda carrera más importante después de la Vuelta a Colombia.