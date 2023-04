El paratletismo en Cúcuta: cuando se corre con los ojos de otros

Los VI Juegos Paranacionales 2023 que se llevarán a cabo en el Eje Cafetero en diciembre se han constituido en un vehículo de satisfacción y forma de vida para muchas personas que han sufrido o tenido algún tipo de discapacidad.

La creación de las Paralimpiadas ha permitido que estos atletas desarrollen todas sus capacidades y habilidades más allá de lo que se podría considerar una limitación física.

Los deportistas visuales de paratletismo de Norte de Santander son un ejemplo de vida de todo lo que pueden mostrar con su habilidad y destreza en el lanzamiento del disco, de la jabalina, impulso de la bala, en el salto alto, en el salto largo, en las pruebas de semifondo o sobre cómo se corre con un atleta convencional, como guía, para lograr una medalla.

Freddy Alexander Jaimes Laguado, Luis Romero Casadiegos, Gustavo Camperos y Josué Arévalo, todos han sido medallistas en los Juegos Paranacionales y son algunas de las cartas de Norte de Santander para las justas de este año.

Todos entrenan en el estadio Centenario de atletismo, el cual fue construido para los Paranacionales de 2012, pero actualmente es una pena y vergüenza que no tiene dolientes. Allí en medio de baches, fisuras y maleza, se preparan estos supercampeones de la vida.

Todos entrenan en el estadio Centenario de atletismo, el cual fue construido para los Paranacionales de 2012. (Foto: Juan Pablo Cohen / La Opinión)

El deporte escape de vida

Pero ¿cómo se entrena un paratleta que necesita un guía?

Jaimes Laguado de 29 años perdió la vista el 29 de abril de 2014 cuando se trabajaba en una mina de carbón y una explosión le quemó la cara afectándole vista.

Tras recuperarse de las lesiones, Jaimes fue invitado por el entrenador Jorge Benavidez, quien fue su profesor de niño en el colegio.

Al comienzo tuvo dudas para practicar deporte pensando de que sin sus ojos era muy difícil salir adelante, pero cuenta con el impulso moral de otro atleta invidente.

Freddy Alexander se metió en esta aventura en la cual lleva siete años y donde conoció a su esposa Martha Liliana Peñuela, también invidente y campeona paratletismo.

Inició en la modalidad de campo, con el impulso de la bala (peso de la bola de 2 kilos) y lanzamiento de disco (peso del disco 7 kilos), pero luego pidió el cambio para pasarse a las pruebas de pista en 2019 y probó en los 800 y 1.500 metros.

Los entrenamientos son “demasiado exigentes entreno diario dos horas y en la modalidad que practico se necesita el guía es muy importante, él es el 50 % de la medalla, pues le habla en el transcurso de la carrera, lo jala, el guía es primordial, pero debemos correr sincronizados. Si uno no tiene un buen guía no se tiene un buen entrenamiento, el guía es fundamental”, comentó Jaimes.

Con respecto a la coordinación de los movimientos para evitar una caída o accidente de los dos o uno de los dos, Jaimes respondió que la coordinación se aprende con los entrenamientos.

Y en eso Freddy siente preocupación porque el guía no está incluido en el apoyo económico que reciben los deportistas de alto rendimiento.

“En este momento en Cúcuta no hay guías es difícil conseguir porque ellos no tienen un incentivo como el que nos dan. Sin ellos sería difícil ganar una medalla en Juegos Nacionales o a las competencias a las que asistimos. Por ello, estoy pidiendo con urgencia que Indenorte me colabore con el guía para poder entrenar y competir en los Juegos Paranacionales”, agregó.

El proceso de aprendizaje en el uso de los elementos, según la modalidad en la que se compita, es importante para conseguir los logros. (Foto: Juan Pablo Cohen / La Opinión)

Cuestión de adaptación

Gustavo Camperos de 49 años sufre de una patología conocida como retinosis pigmentaria (enfermedad degenerativa de los ojos, hereditaria). Camperos lleva 13 años practicando el atletismo básicamente las competencias de campo y su especialidad son el lanzamiento de la jabalina y el disco. Al paratletismo llegó por invitación después de entrenar natación la cual no le gustó.

En cuanto cómo se entrena para una competencia, Camperos que va por su cuarta participación en unos Paranacionales, precisó que el entrenador les va indicando como deben mover el cuerpo los brazos y la ubicación y darle dirección ya sea a la jabalina o al disco “son movimientos que se repiten diariamente hasta que uno los asimila y después se hace fácil, pero hay que trabajar con constancia”, explicó.

Por su parte, Luis Romero, de 30 años, un colombo-venezolano, de familia cucuteña contó que perdió la visión en accidente en Caracas (Venezuela) hace 12 años cuando se dirigía en la madrugada a su lugar de trabajo y le impactaron seis disparos y uno le afectó los ojos quedando ciego.

Estando estudiando en Cúcuta uno de sus hoy compañeros lo invitó a entrenar atletismo y sin pensarlo mucho comenzó.

“Cuando inicié pensé en competir en las pruebas de pista, pero en ese momento estaba muy pesado y el entrenador me recomendó que practicara las pruebas de campo, disco, bala y jabalina y ya llevo dos años y me ha ido bien”, afirmó Romero.

El deportista se mostró contento por lo que ha dado el deporte que es un cambio de vida total. “Estoy agradecido con la ayuda y el apoyo que los compañeros me han brindado, el deporte me cambió la vida”, concluyó Luis Romero.

Un caso diferente

En el caso de Josué Arévalo de 18 años y quien desde los 13 años viene destacándose en el paratletismo desde los Juegos Intercolegiados sufre de visión baja producida por un cáncer en un ojo, que perdió cuando tenía dos años, pero ello no ha sido un obstáculo para practicar el atletismo en las competencias de velocidad en los 100, 200 y 400 metros lisos, pero antes practicaba fútbol.

En los Juegos Paranacionales de Cartagena 2019 obtuvo la medalla de bronce en salto largo.

“No tenía esperanzas de ganar una medalla, porque mi especialidad son los 100 y 200 metros, pero cuando la gané sentí mucha felicidad”.

De los entrenamientos dijo que como viene entrenando desde que estaba en el colegio, todo le parece normal.

