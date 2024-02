CDI de Cormoranes: el caso prescribió en la Contraloría y nadie responderá

El tiempo terminó jugando a favor de la larga lista de investigados por la Contraloría General de la República en el sonado caso del CDI de Cormoranes y ninguno responderá económicamente por los daños causados al patrimonio público con las irregularidades que rodearon este fallido proyecto.

Tras cumplirse cinco años desde que el ente de control abrió el proceso de responsabilidad fiscal contra contratistas de obra, consultores, interventores, secretarios de despacho, así como los exalcaldes Donamaris Ramírez, quien arrancó el proyecto, y César Rojas, quien lo recibió, pero no lo terminó, el caso prescribió.

“(…) el proceso no tenía decisión en firme y ejecutoriada, habiendo transcurrido un periodo de tiempo de cinco (05) años (contabilizando la suspensión de términos válida ordenada por el contralor general de la República por la pandemia Covid-19) y la prescripción de la actuación se materializó el pasado 29 de diciembre de 2023”, señala un aparte del auto No. URF2 269 del 16 de febrero pasado, conocido por La Opinión.

Y es que aunque la Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal el 23 de noviembre de 2023, es decir, un mes antes de la fecha límite para la prescripción del proceso, en el que se advertía que sí hubo daños al patrimonio del municipio por cuenta de las inconsistencias encontradas en la ejecución de los contratos suscritos para esta obra, los involucrados hicieron uso de los recursos a los que tenían derecho y el 25 de enero de este año la Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander concedió algunas de las apelaciones que se presentaron.

Al revisar el caso, en grado de consulta, la Unidad de Responsabilidad Fiscal, Contraloría Delegada Intersectorial No. 4 de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, encontró que en este se configuraba “la ocurrencia de la prescripción de la responsabilidad fiscal”.

“Sin más argumentos de hecho o de derecho, considera esta instancia que se configuró el fenómeno extintivo de la responsabilidad fiscal de la prescripción en la actuación sub examine y, en tal virtud, la parte resolutiva de esta providencia ordenará declarar la ocurrencia de ese fenómeno procesal en el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 2018-00751” dice el auto firmado por Alba Lucía Londoño Suárez, contralora delegada intersectorial No. 4.