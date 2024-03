‘Claro que hay una anarquía, los delincuentes no tienen control’, la dura crítica de David Luna a Gustavo Petro

Entonces, ¿el cese al fuego ha servido es para que los grupos armados que están en negociación con el Gobierno se fortalezcan?

Pero, por supuesto. A eso me refiero cuando afirmo que el señor presidente le “amarró” las manos y los pies a nuestra Fuerza Pública, porque mientras los grupos armados están haciendo y deshaciendo en las narices del señor ministro de Defensa, la Policía y el Ejército están sentados mirando, porque les han dado orden de no actuar. No pueden defender a la sociedad civil. Mientras todo eso pasa, las estructuras armadas ilegales se fortalecen militar y económicamente y el Gobierno saca pecho porque ha incautado más de 730.000 kilos de coca. Pero es que, ojo a este dato: nunca antes habíamos tenido en Colombia tanta cocaína sembrada. Hablamos de cerca de 250 mil hectáreas aproximadamente.

Teniendo en cuenta esto, ¿considera que el Eln y el Estado Mayor Central, con quienes hay mayores avances en los procesos de paz, se están burlando del presidente Gustavo Petro y del país?

Sí. Aquí parece no haber voluntad de paz. ¿Por qué si quieren negociar siguen extorsionando, matando, atentando y secuestrando? Es hora de que el señor presidente se apriete los pantalones y trabaje en defensa de los ciudadanos, tal y como lo prometió en campaña; no de los delincuentes que ya bastantes beneficios han tenido.

Con lo que está sucediendo en las regiones, ¿podría pensarse que la Fuerza Pública está hoy desmotivada?

Pues mire, está claro que el Gobierno no está invirtiendo en el fortalecimiento de nuestra Fuerza Pública. El 5 de enero de 2024 recibí una respuesta del Ministerio de Defensa, a un derecho de petición que había enviado, en donde expresamente me dicen que la mayoría de las fragatas de la Armada han cumplido con su ciclo de vida útil, proyectando, a pesar de ello, la desactivación o reemplazo de las mismas en tiempos prolongados. Así mismo, aseguraron que no se ha iniciado la estructuración de convenios marcos de cooperación con gobiernos como el norteamericano, que ha manifestado expresamente su intención de dotar de nuevas capacidades a divisiones como la de aviación del Ejército.

Además, es muy alarmante el discurso del pasado 25 de febrero, en donde el comandante de las Fuerzas Militares señaló que nuestras fuerzas han perdido nivel de conocimiento, experticia y especialización en áreas técnicas y tácticas. Entonces, yo me pregunto: ¿Tiene esto que ver con la purga de comandantes que hizo el Gobierno a sus inicios y con el nombramiento en posiciones estratégicas de oficiales que no habían cumplido con su curva de aprendizaje y que aún no tenían un enfoque operacional y estratégico?

Una investigación de la Fundación CORE indica que el control social y territorial de los grupos armados les representa hoy una mayor ‘gobernanza’ en los territorios. En el Catatumbo, por ejemplo, el Estado Mayor Central tiene “centros de rehabilitación”. ¿Cree que hoy hay una suerte de anarquía en razón de la Paz total?

No solo eso. El negocio de la coca les está siendo tan rentable a estos grupos armados, que la lucha por el control ilegal del territorio no está dando tregua. Hoy hay más de 10 fronteras de confrontación entre grupos armados ilegales en departamentos como Valle, Chocó, César, Guajira, Antioquia, Córdoba, Meta, Bolívar, Norte de Santander. Lo que más me preocupa es que hay grupos como el Clan del Golfo que pretenden controlar el Urabá antioqueño, chocoano y la Costa Atlántica, hasta la región del Catatumbo, en donde quieren rodear al Eln, lo que está causando que el Estado Mayor y el Eln se estén aliando para combatir al Clan del Golfo. Mientras tanto, insisto, el Ejército no puede actuar porque tiene “amarradas” las manos y los pies.

Entonces, claro que hay una anarquía. Los delincuentes no tienen control alguno y cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. La diferencia aquí es que el gato sí está, pero parece que se está haciendo el ciego.