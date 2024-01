Mito o realidad: el efecto de las aguas termales

“En algunos lugares, uno no puede estar por mucho tiempo porque el pH es uno inestable, en cambio aquí no, y pues estas aguas no están contaminadas”, recalcó.

Las personas con problemas de trombosis, reumatismo, circulatorios, de piel, entre otros, son los que más las utilizan, comentó Bedoya, sin embargo, no se atreve a dar dictámenes médicos de sus efectos.

Medicina alternativa

Yaneth Pimiento, especialista en terapias alternativas y con estudios en acupuntura, comentó que los baños termales son muy importantes desde el nivel energético porque el preciado líquido es uno de los cinco elementos de la medicina tradicional china.

“Son aguas minerales que brotan del suelo, son ricas en diversos componentes minerales y se utilizan para el beneficio de la salud como la hidroterapia mediante baños”, expresó.

Pimiento explicó que estas fuentes hídricas pueden ser reparadoras porque al aumentar la oxigenación del cuerpo, eliminar toxinas y mejorar la circulación sanguínea, da paso a que la persona se sienta mejor y aumente su proceso metabólico.

“También hay un efecto depurativo en la sangre, relajamos todos los músculos, porque al estar en estas altas temperaturas se logra dicha reacción, y vamos a disminuir la tensión y ahí poco a poco bajan los dolores musculares, por eso la mayoría de pacientes que sufren enfermedades atribuidas a malestares musculares dicen que les cae muy bien el baño porque se sienten más relajados y más tranquilos”, afirmó.

Fisioterapia

Por su parte, Lina Uribe, fisioterapeuta, mencionó que las termales son beneficiosas e importantes debido al alto contenido de minerales, los cuales favorecen en la salud, pues proporcionan relajación y vasodilatación a articulaciones y músculos