Parque Grancolombiano, dos años cerrado

La comunidad de Villa del Rosario ve con preocupación el abandono del parque Grancolombiano, que cumple dos años cerrado al público, debido a unos trabajos que fueron financiados por el Ministerio de Cultura con una inversión de más de $12.900 millones y que corren el riesgo de perderse si no recibe mantenimiento.

La obra de construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento del parque se inició a finales del 2021, como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de 1821 y aunque la contratista terminó el proyecto, los rosarienses siguen a la espera de su apertura para goce y disfrute de los ciudadanos.

José Pinillos, presidente de la veeduría “Vecindad Complejo Histórico” que responde por la obra de Parque Grancolombiano, contó que la custodia del complejo está bajo la protección del Ministerio de Cultura y esto incluye tanto el templo como todos los bienes de interés cultural de ese espacio.

En julio del 2022, la contratista que ganó el concurso para ejecutar el proyecto de rehabilitación en su tercera fase terminó los trabajos, pero según el veedor, el Ministerio de Cultura no lo ha recibido y desde entonces permanece cerrado.

“El complejo histórico se ha venido recuperando por varias etapas y con motivo del Bicentenario se acordó la rehabilitación del parque Grancolombiano, pero eso se completó y nadie ha venido a recibirlo. Ni la ministra anterior, ni la que vino después”, dijo.

Pinillos contó que cuando se terminó el contrato, se hicieron unas recomendaciones acerca del mantenimiento y cuidado que debía tener el parque con lo que tiene que ver con el sistema de riego y hasta para el manejo de las luminarias, lo que asegura no se está cumpliendo.

Por otro lado, considera inoportuno que se mantenga limitados el acceso a la comunidad que utiliza la plazoleta para atravesar del área residencial a la zona comercial de la urbanización de Villa Antigua.

Además, le preocupa que la inversión que se hizo se pierda, o lo que es peor, que este espacio histórico, cuya posesión en comodato está pidiendo el alcalde Carlos Socha, quede a merced de intereses políticos cuando es un patrimonio del pueblo rosariense y de los colombianos. “Si eso se va a entregar, lo más correcto es que se socialice con los ciudadanos”, dijo.

No hay articulación

Carlos Socha, alcalde de Villa del Rosario, sostiene que no se han podido articular programas con el Ministerio de Cultura y eso no ha permitido convertir al Complejo Histórico en un atractivo turístico de carácter patrimonial.

El Ministerio de Cultura –contó- hizo un concurso en el 2021 para los estudios y diseños de su reestructuración que estuvieron por el orden de los $1.300 millones, aunque el costo de ejecutarlos le costaría al Estado unos $45.000 millones.

Dijo que al no tener los recursos para financiar el proyecto completo decidieron hacerlo en fases, a lo que él se opuso, pero esas consideraciones no fueron tomadas en cuenta.

Aunque de manera fraccionada se ha ido recuperando el área, el alcalde afirma que lo más conveniente es que se asignen los recursos completos, unos $30 mil millones que se requiere para terminar lo que falta porque también considera un absurdo que se mantenga cerrado.

“Yo estoy pidiendo toda la plata para tener el parque articulado y que se arregle todo el complejo de la Casa del Museo, el Parque Gran Colombiano, la Capilla Santa Ana, la Casa La Bagatela, el Tamarindo Histórico, la estación del Ferrocarril, para poder mostrarlo al mundo”, declaró.

Socha aseguró que recientemente, se entrevistó con la exministra Patricia Ariza y le planteó el tema porque el lugar está descuidado y no se está dando un uso correcto. “Ella tomó unas anotaciones, pero de eso no me respondieron nada”, recordó.

