Motociclista involucrado en el asesinato del empresario Roberto Franco perteneció al Ejército Nacional

Las autoridades avanzan a toda máquina con las investigaciones del asesinato al empresario Roberto Franco. El comandante de la Policía de Bogotá, general José Gualdrón, en diálogo con La Fm, entregó detalles de lo que se sabe hasta ahora del sicario que lo atacó en el parqueadero de su oficina.

En video quedó registrado el minuto a minuto del ataque que ocurrió en la mañana de este miércoles al norte de Bogotá. Las cámaras de seguridad del parqueadero grabaron al sicario que ingresó corriendo al recinto y le disparó varias veces. Luego, el mercenario salió a toda velocidad a la calle, cerca al parque de la 93, donde lo esperaba una motocicleta.

Lea: Revelan momento exacto en que Hernán Roberto Franco es víctima de sicariato en Bogotá

Cámaras de seguridad del sector captaron que cuando se subió a la moto con su cómplice para escapar y no lo lograron debido a fallas en el vehículo. Al instante, el sicario abordó otra motocicleta en la que logró escapar. En la cadena radial, el general Gualdrón especificó que se trató de una intimidación.

Según el comandante, el sicario habría intimidado a otro conductor de la zona para que lo transportara en su motocicleta. El otro involucrado que conducía la moto del escape, pero que no funcionó, fue capturado por las autoridades. Es un colombiano de 27 años que logró ser detenido a raíz de las acciones de los guardaespaldas del empresario.

Fue trasladado a un hospital, pero se espera que hoy inicien los procesos de legalización de captura. “Tenemos un capturado que fue lesionado por los escoltas. Esa acción nos permite llevarlo al hospital y generar una línea investigativa”, señaló el comandante.

El sujeto tiene 26 años de edad y ya fue dado de alta de la clínica a donde ingresó para ser atendido luego del homicidio, que se produjo en inmediaciones del parque de la 93.

Las autoridades han confirmado que fue identificado como Jean Karlo Bermúdez Camargo, quien vive en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la capital de la República.

De igual forma, la Unidad Investigativa de El Tiempo logró establecer que el sujeto es un militar retirado quien estuvo en el batallón de Mantenimiento 20 de Julio.

El crimen del empresario

En la mañana del pasado miércoles, 21 de febrero, en el Norte de Bogotá se registró un atentado contra el empresario Roberto Franco, quien era hermano del exdirector de la Dian, Óscar Franco. La víctima recibió cuatro impactos de bala y murió en el lugar de los hechos.

La balacera se produjo minutos antes de las 7:30 de la mañana cuando el hombre estaba en la panadería Bagatelle, en inmediaciones a la oficina donde prestaba servicios como consultor del sector privado y público.

Conozca: ¿Quién es el hombre que salió herido al resistirse a su captura en Cúcuta?

La balacera se produjo minutos antes de las 7:30 de la mañana cuando el hombre estaba en la panadería Bagatelle, en inmediaciones a la oficina donde prestaba servicios como consultor del sector privado y público.

"Me acabo de enterar de lo sucedido. Me estoy alistando para viajar de inmediato a Bogotá. Mi hija aún no sabe lo ocurrido", afirmó a El Tiempo la presentadora de televisión Alejandra Isaza Vélez, quien fue esposa de la víctima.

El empresario Roberto Franco contaba con un esquema de seguridad privado.

Según se ha podido conocer, la víctima era hermano de Óscar Franco Charry, quien fue director de la Dian durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2009.

El hombre se dedicaba a hacer asesorías empresariales y tenía una lujosa propiedad en inmediaciones al parque de la 93, donde fue asesinado con cuatro disparos por sujetos que se movilizaban en moto.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion