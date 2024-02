¿Da cáncer? mitos y realidades de la red 5G en Colombia

La tecnología 5G ha sido objeto de numerosos mitos y creencias en todo el mundo y su implementación en Colombia no es la excepción. Hoy, Claro, Tigo y Movistar encendieron la red para sus usuarios, luego de que el Ministerio de las TIC firmara las resoluciones para que comenzara el servicio en Colombia.

A continuación, con ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y Claro Colombia, desmitificaremos algunos de los conceptos erróneos más comunes y proporcionaremos evidencia científica para respaldar o refutar estas afirmaciones.

Lea: Inicia oficialmente el despliegue de las redes 5G en Colombia

1. Mito: El 5G causa el COVID-19.

Realidad: No hay evidencia científica que respalde esta afirmación. Los virus, incluido el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, se transmiten de persona a persona a través de gotas respiratorias, no por la tecnología de red. Durante la pandemia, surgieron rumores de que el 5G contribuyó a la propagación del virus. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde esta idea.

2. Mito: Las antenas 5G causan problemas de salud como el cáncer.

Realidad: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que no hay evidencia de que la exposición a los campos de radiofrecuencia de las redes móviles cause ningún efecto adverso para la salud. Este mito ha acompañado el despliegue de todas las tecnologías. Contrario a las creencias, diversos estudios científicos no han encontrado evidencia convincente de que las ondas de radio utilizadas en las redes móviles, incluida la 5G, causen problemas de salud como el cáncer.

3. Mito: El 5G es una tecnología para controlar a las personas.

Realidad: Esta es una teoría conspirativa sin fundamento. El 5G es una tecnología de telecomunicaciones que permite la transmisión de datos a alta velocidad.

4. Mito: El 5G representa un mayor riesgo para la seguridad y la privacidad.

Realidad: Si bien la implementación del 5G plantea nuevos desafíos de seguridad, también trae consigo tecnologías avanzadas, como la encriptación mejorada, para proteger la información de los usuarios. Con las medidas adecuadas de ciberseguridad y privacidad, es posible mitigar estos riesgos y proteger la información.

Conozca: EE. UU. advirtió a sus ciudadanos por amenaza de crimen en toda Colombia

5. Mito: El 5G solo beneficia a las grandes empresas y los gobiernos.

Realidad: El 5G tiene el potencial de beneficiar a todos los sectores de la sociedad, desde la educación y la salud hasta la agricultura y la industria.

6. Mito: El 5G es demasiado caro para la mayoría de las personas.

Realidad: A medida que la tecnología se masifique, el costo del 5G se reducirá, haciéndolo más accesible para todos.

7. Mito: El 5G no es necesario, las redes 4G son suficientes.

Realidad: El 5G ofrece una serie de ventajas sobre las redes 4G, como mayor velocidad, menor latencia y mayor capacidad de dispositivos conectados.

8. Mito: El 5G no está disponible en Colombia.

Realidad: La subasta del espectro 5G en Colombia se realizó en diciembre de 2023 y se espera que la red esté disponible 100 % en las principales ciudades de Colombia desde este febrero de 2024.

9. Mito: El 5G va a reemplazar las redes 4G.

Realidad: Las redes 4G y 5G coexistirán durante varios años.

Entérese: revelarían la extorsión al suspendido canciller Álvaro Leyva Durán por licitación de pasaportes

10. Mito: El 5G es una amenaza para el medioambiente.

Realidad: La implementación del 5G se está haciendo de manera responsable, con el objetivo de minimizar su impacto ambiental. Existen preocupaciones sobre el impacto ambiental de las antenas 5G, pero la implementación se realiza de manera responsable y está sujeta a regulaciones ambientales. La mayoría de las investigaciones no respaldan afirmaciones sobre daños significativos al medio ambiente o la vida silvestre debido a esta infraestructura.

Tomado de Vanguardia

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion