Así están afectando los cambios en la clasificación del Sisbén a los cucuteños

Panorama en Cúcuta

La Opinión recorrió el punto de atención presencial del Sisbén en Cúcuta ubicado en el Centro Comercial Las Mercedes, donde se logró evidenciar a una gran cantidad de personas esperando ser atendidas, en su mayoría, para solicitar una nueva encuesta y pedir la revisión de su clasificación.

Lea aquí: Comenzó en Norte de Santander nueva vacunación contra la aftosa

“Yo tenía el beneficio de Renta Ciudadana y en diciembre me di cuenta que no me llegó más y cuando fui a revisar, me dijeron que ya no era beneficiario porque supuestamente ya aparecía que no era pobre, o sea como si no necesitara de eso, pero vivo en estrato 1, soy vendedor ambulante, vivo del día a día y esa ayuda me servía”, dijo Rodrigo Pérez, afectado con la nueva clasificación del Sisbén.

Asimismo, Carla Sánchez, una joven universitaria manifestó verse bastante perjudicada con esta actualización de la base de datos, pues asegura que, la matrícula de la universidad le aumentó casi en $300.000 y cuando fue a reclamar le informaron que su nivel del Sisbén había cambiado y por eso se había generado el incremento, es decir, no le aplicó la ‘matrícula cero’.

Muchos usuarios señalaron que no entienden por qué estos cambios se realizaron de manera tan abrupta, pues aunque les han dicho que es una situación que depende exclusivamente del DNP, funcionarios del Sisbén Cúcuta realizaron el año pasado varias jornadas de actualización de datos y pareciera que esto no hubiese quedado registrado.

Más información: Dani Alves, condenado en España a 4 años y medio de cárcel por violación

“Yo vivo en La Fortaleza, el año pasado hice actualización de datos porque me dijeron que era importante hacerlo y más si yo estaba interesada en la compra de vivienda con ayuda del Gobierno. Yo hice todo el proceso, y cuando apliqué para tener el beneficio, me dieron la noticia de que ya no estaba en el nivel A (pobreza extrema), sino que había pasado al grupo D (no pobre, no vulnerable) y me quedé sin poder comprar casa nueva”, dijo otra de las afectadas.