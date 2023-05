¡Buen torneo! Camila Osorio terminó su paso por Roma en octavos de final

La aventura de Camila Osorio (100) por el WTA 1000 de Roma finalizó este lunes al caer 6-3 y 6-3 ante la brasilera Beatriz Haddad Maia (15), en los octavos de final del campeonato italiano.

Para la historia del tenis colombiano, la jugadora cucuteña consiguió en este certamen la victoria más importante-por ranquin- al derrotar en la tercera ronda de la cuarta del mundo, Caroline García.

La mejor del país inició desde la ronda clasificatoria dejando un total de cinco triunfos sobre la tierra batida de la capital.

La entrada por el grupo de Alber Costa y específicamente por la española Ana Alcázar se alista para disputar el segundo Grand Slam del año: Roland Garros, que comenzará el próximo lunes hasta el 11 de mayo.



Partido entre las mejores latinas

Pese a iniciar el compromiso concentrada y jugando de igual a igual hasta el sexto game cuando iban 3-3, Osorio padeció el potencial de Haddad Maia tuvo una seguidilla de tres juegos al hilo cayendo 6-3.

Las dobles faltas fueron protagonistas en una Camila un poco ansiosa es búsqueda de la paridad registrando cinco en la primera parte. En total tuvo el infortunio de cometer nueve.

El comienzo del segundo set estuvo marcado bajo la misma línea: rápidamente la brasilera consiguió una ventaja de 3-0 en 13 minutos.

Camila, con un game impecable, descontó (3-1) para frenar ese hilo de seis juegos consecutivos de la mejor tenista de Latinoamérica.

La nortesantandereana, que firmó su mejor actuación en Roma tras alcanzar la segunda ronda en 2022, tuvo una atención médica por una leve queja muscular y al reanudar dejó unos ‘globos’ que se llevaron el reconocimiento de los asistentes a la cancha 12.

Haddad-Maia logró encaminar su triunfo con un 5-2 y buscó quebrar a Osorio para sellar su victoria. Pese a que tuvo un match point, la colombiana pudo salvarlo y con un tiro paralelo alargar el partido (5-3).

Con su servicio, la brasilera terminó venciendo para el doble 6-3 en 1hora y 21 minutos.

Al término del partido, Haddad Maia y Osorio -quienes fueron compañeras de dobles en WTA 250 de Bogota (2021)- se saludaron con un abrazo.



Camila Osorio en Roma:

• Qualy:

• Camila Osorio vs. Deborah Chiesa (428): 6-3 y 6-1.

• Camila Osorio vs. Oceane Dodin (99): 6-3 y 6-4.

• Primera ronda:

• Camila Osorio vs. Varvara Gracheva (46): 7-6 (4), 1-6 y 7-6 (4).

• Segunda ronda

• Camila Osorio vs. Petra Martic (28): 6-4 y 6-2.

• Tercera ronda:

• Camila Osorio vs. Caroline García (4): 6-4 y 6-4.

• Octavos de final:

• Beatriz Haddad Maia (15) vs. Camila Osorio: 6-3 y 6-3.

