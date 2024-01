Camila Osorio quiere ser Top-20 mundial en la temporada 2024

“Me siento bien de salud. En Hobart tuve una molestia, llevaba tiempo sin competir así que influyó mucho en el partido, cada día que pasa me siento mejor. Esperemos estar al 100 por ciento en el partido de primera ronda (del Abierto de Australia)”, declaró la joven de 22 años.

En la primera ronda, Osorio chocará con la experimentada alemana Tatjana María, de 36 años.

“Agradecida con Dios por poder jugar el primer Grand Slam del año, estoy con mucha ilusión de salir a jugar y afrontar este nuevo reto. Me enfrentaré con Tatjana María, una alemana de mucha experiencia. No he tenido la oportunidad de enfrentarla, pero sé que será una rival muy difícil, muy dura, y será una batalla más. Voy a dar lo mejor de mí para sacarlo adelante”, afirmó la nortesantandereana que cumplirá su tercera participación en el abierto australiano.

El duelo se jugaría entre la noche colombiana del domingo y la madrugada del lunes.

“Agradecida con todos por el apoyo, el respaldo se siente, me motiva a seguir luchando bola a bola”, compartió Camila, entrenada por la española Ana Alcázar.

En 2022, Osorio fue eliminada en su estreno en el cuadro principal a manos de la japonesa Naomi Osaka, mientras que en 2023 alcanzó la segunda ronda cayendo ante la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek.

